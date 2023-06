Meta annonce son « PS Plus » dédié à la VR : tout savoir sur cette nouvelle offre

Meta annonce l'arrivée d'une offre d'abonnement intitulée Meta Quest+. Elle permet, contre 9 euros par mois ou 70 euros par mois de recevoir des jeux.

Meta annonce une bien belle offre inspirée des PS Plus et autre Xbox Game Pass. Le Meta Quest+, c’est le nom de cet abonnement, permettra aux utilisateurs·rices d’accéder à deux jeux par mois contre 8 euros par mois. Une offre permet aussi de s’abonner à l’année pour 70 euros par an, soit une remise de 30 %. Le premier mois est à 1 euro jusqu’au 31 juillet.

Pour le mois de juillet, ce sont Pistol Whip et Pixel Ripped 1995 qui sont proposés. En août, les deux jeux annoncés sont Walkabout Mini Golf et MOTHERGUNSHIP : FORGE. Des jeux qui ont l’air d’avoir été plutôt appréciés puisqu’ils ont tous plus de 4,5 étoiles sur le store de Meta.

Plus proche d’un PS Plus qu’un Xbox Game Pass

Sur le principe, Meta Quest+ semble davantage s’approcher du fonctionnement d’un PS Plus que d’un Xbox Game Pass, en ceci que les jeux proposés chaque mois sont ensuite conservés sur le compte. C’est-à-dire que vous pourrez continuer à jouer tant que vous êtes abonnés au service. Si vous venez à vous désabonner quelque temps, vous retrouverez bien sûr vos jeux dès que vous vous réabonnerez.

Là où le Meta Quest+ semble différer des autres abonnements, c’est sur son absence de catalogue. On peut imaginer qu’il s’agisse là d’une bizarrerie due au lancement du programme et qu’à terme, les abonnés auront droit à un petit catalogue dans lequel piocher. Mais, au vu du petit nombre de titres intéressants en VR, on peut imaginer que Meta n’a pas prévu de proposer à terme un catalogue. La firme de Mark Zuckerberg (qui fait du MMA apparemment) vise plutôt à fidéliser des joueurs et joueuses en les incitant à rester abonnés pour accéder aux nouveaux jeux mensuellement.

Le Meta Quest+ est réservé aux deux derniers casques de Meta. Il est disponible dès aujourd’hui sur le Meta Quest 2 et le Quest Pro et sera à terme disponible sur le Meta Quest 3.

