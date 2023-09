Apple pourrait bientôt souffrir d’un concurrent majeur à son Vision Pro

Un concurrent du Vision Pro... pour moins cher, c'est ce que Meta voudrait pouvoir lancer à l'horizon 2025 avec le soutien du coréen LG. Les deux firmes auraient en effet uni leurs forces pour entamer le développement d'un casque de réalité mixte haut de gamme, capable de rivaliser avec celui d'Apple.

Truffé de technologies avant-gardistes, l’Apple Vision Pro impressionnait par sa technique en juin, lors de son annonce… mais l’on apprend que le casque de réalité mixte signé Apple, attendu début 2024, pourrait vite avoir de la compagnie sur le marché. D’après les informations glanées sur un site coréen par WCCFTech, l’avance technologique du casque d’Apple aurait poussé la concurrence à s’activer sur le développement de modèles alternatifs.

Et si l’on savait déjà qu’un produit équivalent était en préparation chez Samsung, on apprend cette semaine que Meta et LG travailleraient de concert sur un casque haut de gamme bien à eux. Celui-ci serait attendu quelque part en 2025 et aurait pour premier atout d’être commercialisé à un tarif nettement inférieur aux 3500 dollars réclamés par Apple pour le Vision Pro.

Vers un Quest 4 Pro de haute volée ?

En l’occurrence le futur casque de Meta, conçu en partenariat avec LG, serait doté de l’acronyme « Pro » (ce qui n’aurait rien d’étonnant). Il pourrait d’ailleurs s’agir du Quest 4 Pro, rapporte WCCFTech. Cela étant dit, la firme de Mark Zuckerberg ne serait pas prête avant environ deux ans. Elle miserait donc en attendant sur un modèle à bas prix (moins de 200 dollars) pouvant être commercialisé dès 2024. Le potentiel Quest 4 Pro serait pour sa part vendu à 10 fois plus cher : aux environs de 2000 dollars selon les estimations du cabinet d’analyse NH Investment & Securities.

Un placement tarifaire « agressif » face à Apple que Samsung aimerait d’ailleurs adopter, lui aussi, avec son propre casque de réalité mixte. « Samsung Electronics devrait positionner son produit entre le Vision Pro et le Meta Quest. Ce produit devrait être haut de gamme comme celui d’Apple, mais son prix serait inférieur (…) pour le rendre plus accessible au grand public. Il est même possible qu’il soit abaissé », avance le cabinet.

Reste à savoir si face à des concurrents nettement plus accessibles, le placement tarifaire du casque d’Apple restera vraiment tenable. Si Samsung et Meta parviennent à lancer des casques aussi aboutis que celui d’Apple à beaucoup moins cher, on peut penser que le géant de Cupertino sera contraint de revoir sa position… ou de lancer un autre modèle plus abordable. Une piste qui a déjà fait l’objet de rumeurs il y a quelques mois.

