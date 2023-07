Samsung aurait repoussé la sortie de son casque après avoir vu l’Apple Vision Pro

Dévoilé en grande pompe début juin, l'Apple Vision Pro aurait visiblement poussé Samsung à reporter de plusieurs mois le lancement de son propre casque de réalité étendue.

Le casque de réalité étendue de Samsung ? Eh bien nous n’en devrions pas en voir la couleur tout de suite. D’après GSMArena, le constructeur coréen aurait pris la décision de reporter son lancement de 3 à 6 mois après avoir pris connaissance des caractéristiques techniques de l’Apple Vision Pro, dévoilé fièrement son rival californien début juin.

Pressenti initialement en février 2024, le casque d’Extended Reality (XR) voulu par Samsung arriverait donc finalement après celui d’Apple, vraisemblablement quelque part entre le printemps et l’été 2024… le temps pour les ingénieurs du groupe de procéder à des ajustements, probablement afin de le rendre plus compétitif.

Quelques mois de développement en plus pour se mettre au niveau ?

Selon le média coréen SBS Biz, Samsung aurait en effet demandé un passage en revue de toutes les caractéristiques de son futur casque, mais aussi de son design, et ce en vue d’un peaufinage. L’idée étant évidemment de ne pas lancer un casque de XR souffrant de la comparaison avec celui du géant de Cupertino, très abouti sur le plan technique.

Cela étant, Apple n’est pas en situation idéale avec son Vision Pro lui non plus. La firme semble avoir initialement surestimé la demande pour son casque de réalité mixte, ce qui l’a récemment conduit à revoir à la baisse sa prévision d’écouler 1 million d’unités au cours du premier mois de commercialisation seulement. Depuis, la marque viserait plutôt une commercialisation à plus petite échelle : 400 000 casques sur les 12 premiers mois de commercialisation, avec un système d’achat possible uniquement sur réservation.

Cette situation pourrait profiter à Samsung, d’autant que l’Apple Vision Pro souffrirait actuellement de problèmes de production non négligeables. On ignore quelles seront les conséquences de ces soucis sur le lancement du casque d’Apple en début d’année prochaine, mais il est clair que la messe est loin d’être dite. Reste maintenant à savoir si Samsung saura tirer parti des difficultés rencontrées par son concurrent.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.