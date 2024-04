Pourquoi envoyer des photos sur Messenger n’est plus une mauvaise idée

Messenger se met à jour et voit arriver plusieurs nouvelles fonctionnalités qui viennent améliorer l'expérience. Parmi elles, il y a les photos en haute définition : de quoi éviter la compression de Messenger lorsqu'on envoie à ses amis les photos de la soirée de la veille.

C’était la grande peine avec Messenger, et WhatsApp auparavant : lorsqu’on envoyait des photos, leur taille était réduite (le nombre de pixels) et une compression était effectuée. Ce qui fait que les jolies photos prises lors des dernières vacances et qu’on envoyait devenaient bien moins belles pour notre destinataire. Meta met à jour Messenger comme elle l’indique dans un communiqué, et fait arriver les photos en HD sur son application de messagerie instantanée.

Des photos en HD sur Messenger : c’est enfin là

Cela fait plusieurs mois que sur WhatsApp, on peut envoyer des photos en haute définition, afin d’éviter trop de compression. Une fonctionnalité demandée depuis longtemps sur Messenger et qui arrive enfin. Ce qui fait que les photos seront plus claires et plus nettes. Cependant, ce n’est pas une fonction activée par défaut. Lorsqu’on veut envoyer des photos, on peut cliquer sur l’option « HD » qui s’affiche sur la droite.

Dans le même temps, Messenger ajoute les albums partagés, composés de vidéos et de photos. Pour ce faire :

Sélectionnez plusieurs photos dans le champ de saisie ;

Appuyez sur « Créer un album » (vous pouvez également appuyer longuement sur une photo dans le chat et appuyer sur « Créer un album ») ;

Pour ajouter à un album existant, cliquez sur « Ajouter à l’album ».

Il est par ailleurs possible de renommer un album. Une fois que l’album est partagé avec les contacts de son choix, il est possible d’afficher, ajouter, supprimer des photos et des vidéos. Meta précise que cette fonctionnalité sera progressivement déployée dans les semaines à venir.

Une nouvelle manière d’ajouter des contacts sur Messenger et l’envoi de fichiers lourds

Meta a trouvé un nouveau moyen pour ajouter des contacts sur Messenger, sans taper le nom ou le numéro de téléphone. Il s’agit tout bonnement d’un QR code à faire scanner à ses proches. On peut également partager ce QR code à l’aide d’un lien.

Pour ce faire :

Rendez-vous dans les paramètres de l’application ;

Cliquez sur l’icône de QR code tout en haut ;

Faites scanner ce QR code ou partagez le lien en cliquant sur « Partager ».

Dernière nouveauté qui arrive sur Messenger : la possibilité d’envoyer des fichiers d’un poids maximum de 100 Mo. Meta précise que tous les principaux formats de fichiers sont pris en charge.

