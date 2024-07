WhatsApp : ce petit changement qui rend les Favoris plus utiles

Les contacts et discussions qu'on met en favoris sur WhatsApp existent depuis assez récemment. Mais l'application vient ajouter une nouvelle utilité à cette fonctionnalité et ça concerne les appels.

Le mois dernier, WhatsApp lançait les favoris, à savoir des discussions (avec des contacts ou des groupes) que l’on peut retrouver en haut de la liste, même si ce ne sont pas les derniers messages que vous avez reçus. WhatsApp intègre désormais les favoris dans la section Appels de l’application de messagerie instantanée.

Les Favoris, c’est aussi dans les appels sur WhatsApp

C’est dans un billet de blog que WhatsApp a officialisé ce petit changement. Meta indique que « vous pourrez trouver les personnes et les groupes qui comptent le plus pour vous en haut de votre onglet Appels et en tant que filtre dans vos discussions. » Jusqu’à maintenant, les appels n’étaient triés que par les appels passés les plus récemment. L’idée, c’est bien sûr d’appeler un peu plus rapidement nos contacts les plus proches marqués en favoris et c’est logiques : ce sont eux qu’on appelle le plus.

Pour ajouter des discussions dans les favoris, sélectionnez le filtre « Favoris » en haut de la liste des discussions, aux côtés des filtres « Toutes », « Non lues » et « Groupes ». Alors, l’application va vous demander de sélectionner les discussions de votre choix. La gestion et la réorganisation des favoris peut se faire dans la section éponyme dans les paramètres de WhatsApp.

Pour aller plus loin

Comment utiliser WhatsApp simultanément sur deux téléphones

Meta indique que la fonctionnalité est actuellement en déploiement et que tous les utilisateurs y auront accès dans les semaines à venir.