WhatsApp s’apprête à remplacer le calendrier que vous partagez avec votre moitié

Une nouvelle fonctionnalité va bientôt arriver dans les discussions en tête à tête sur WhatsApp : la création d’évènements. Une manière de garder les internautes au sein de l’écosystème.

Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice avancée de WhatsApp, peut-être avez-vous déjà utilisé la fonction de création d’évènements dans vos discussions de groupe. Cet outil interactif permet de planifier des activités directement au sein d’une discussion, comme vous le feriez avec une application d’agenda en bonne et due forme.

Longtemps réservée aux communautés WhatsApp et aux discussions de groupe, la fonctionnalité ne devrait pas tarder à arriver sur vos discussions à deux d’après WABetaInfo.

Une fonctionnalité tout en simplicité

Une poignée d’internautes utilisant la version bêta (2.25.3.6) de l’application Android ont en effet accès à la fonctionnalité de création d’évènements, même dans les discussions « privées ». Le fonctionnement de cet outil est exactement le même que dans les discussions de groupe.

En cliquant sur le petit trombone, il est possible de choisir l’outil « Évènement », ce qui ouvrira une fenêtre pop-up vous permettant de créer une entrée partagée dans le calendrier WhatsApp. Le jour J, une notification push sera envoyé aux participants ou participantes avec le lieu de rendez-vous ou le lien d’appel en visio préenregistré.

L’interface de création d’événements WhatsApp // Crédit : Frandrois

Pour le moment, la fonctionnalité est donc réservée à quelques personnes triées sur le volet, mais la fonctionnalité devrait très bientôt apparaître dans les discussions privées des 2 milliards et quelques d’utilisateurs et d’utilisatrices de WhatsApp dans le monde.

À l’assaut de Google Agenda

Si vous vous demandez à quoi une telle fonctionnalité peut bien servir, c’est simplement un concurrent de plus à Google Agenda ou à toute autre application de calendrier. Cela peut être par exemple particulièrement utile pour simplifier la prise de rendez-vous entre amis ou conjoints/conjointes. Les fonctionnalités intégrées au chat et la possibilité de confirmer ou d’infirmer sa présence à un évènement sans jamais quitter WhatsApp peut-être séduisant pour les plus allergiques à l’organisation.

Pour aller plus loin

WhatsApp bouleverse ses fondements avec cet énorme changement de fonctionnement

Au-delà de ça, l’accent mis ces dernières années sur l’utilisation professionnelle de WhatsApp peut aussi donner une autre dimension à cette fonctionnalité. Il devient par exemple possible de caler simplement des dates de rendus entre un artiste freelance et un client ou de créer simplement des réunions visio sans sortir de l’écosystème au téléphone vert.

Comme d’habitude avec les fonctionnalités WhatsApp, l’idée n’est pas révolutionnaire, mais l’intégration de tant de fonctionnalités au sein d’une seule et même application permet de simplifier la vie des utilisateurs et utilisatrices.

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à côté de Frandroid et Numerama.