WhatsApp : ce bouton va faciliter l’organisation de vos soirées d’anniversaire

Le bouton Événement de WhatsApp arrive pour tout le monde dans les conversations de groupe pour faciliter l'organisation de vos anniversaires, soirées entre amis ou parties de jeu.

Il ne se passe pas une journée, ou presque, sans qu’une petite fonctionnalité WhatsApp en test ou en déploiement soit découverte. En voici donc une nouvelle qui ne sera pas sans rappeler l’une des fonctions les plus pratiques de Facebook : l’organisation d’événements (anniversaire, parties de jeu, pots de départ…).

En effet, comme le souligne PhoneArena, WhatsApp a commencé à déployer pour tous les utilisateurs un bouton permettant de créer un rappel d’événement dans les conversations de groupe. En soi, cette fonction existait déjà, mais uniquement via la rubrique Communautés de l’application de messagerie. Elle est désormais plus accessible et donc plus pratique.

Comment profiter du bouton Événement dans WhatsApp

Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les conversations classiques privées, impliquant seulement deux personnes. Pour voir ce bouton Événement, il faut donc être dans une conversation de groupe. Dans le champ de saisie, taper sur l’icône de trombone permettant d’ajouter une pièce jointe.

Vous verrez alors apparaître différentes options et, parmi elles, la toute dernière, le bouton Événement.

En appuyant dessus, vous êtes amené dans une fenêtre dédiée permettant de donner un nom à l’événement (ex : anniversaire de xxxx), d’ajouter une courte description et d’indiquer évidemment sa date et son heure de début. Vous pouvez aussi préciser le lieu et associer un lien d’appel (classique ou vidéo) à l’événement en question.

Ne reste ensuite plus qu’à appuyer sur le bouton d’envoi et l’événement est créé dans la conversation de groupe.

