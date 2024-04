MG dévoile un concept de voiture électrique qui n’a rien à envier au Tesla Roadster

Le constructeur chinois MG vient de lever le voile sur le concept de voiture électrique EXE181, qui fait ses premiers pas face au public à l’occasion du salon de Shanghai. Cette voiture électrique peut alors réaliser le 0 à 100 km/h en moins de deux secondes.

Vous devez sans doute déjà avoir entendu parler de MG, une marque britannique désormais chinoise du fait de son rachat par le groupe SAIC, qui possède également IM Motors. La firme, qui cartonne sur le Vieux Continent avec sa MG4 continue son développement à l’internationale.

Un concept très désirable

L’entreprise possède déjà une gamme bien remplie, avec sa MG5 et sa nouvelle petite MG3+ Hybrid, présentée lors du dernier salon de Genève en début d’année. Sans parler bien évidemment du Cyberster, un roadster que nous avions vu au salon de Munich l’an dernier et qui devrait rivaliser avec la Tesla Roadster. Mais ce n’est pas tout, et le constructeur ne compte absolument pas se reposer sur ses acquis, bien au contraire. C’est ainsi qu’il profite du salon de Pékin, qui ouvre demain ses portes au public, pour dévoiler sa dernière création en date.

Il s’agit cette fois-ci non pas d’une voiture de série mais bien d’un concept-car, qui devrait cependant inspirer ses prochaines productions. Mais on ne sait pas encore dans quelle mesure pour le moment. Quoi qu’il en soit, ce dernier porte le nom de EX181, et celui-ci n’a pas été choisi au hasard. En effet, le site Carscoops rapporte qu’il s’inspire en fait du véhicule du même nom, qui a battu en 1959 un record de vitesse terrestre mondial avec pas moins de 410,24 km/h.

Autant dire que la firme chinoise affiche haut et fort ses ambitions avec cette appellation historique. Ce nouveau concept-car ne devrait en tout cas pas passer inaperçu dans les allées du salon chinois, alors qu’il affiche un style très futuriste et taillé pour la vitesse. Car vous allez voir que celui-ci n’a rien à voir avec une quelconque coquetterie, car chaque ligne a été dessinée afin d’optimiser l’aérodynamisme. Ce qui permet au véhicule d’afficher notamment un Cx (coefficient de trainée) incroyablement bas, de seulement 0,181.

À titre de comparaison, la Lucid Air, qui est la voiture de série la plus aérodynamique du marché, affiche un Cx de 0,20, contre 0,21 pour la Mercedes EQS. Le concept MG EXE181 se dote entre autres de roues pleines pour optimiser la pénétration dans l’air, de même que tout un arsenal d’appendices aérodynamiques en tout genre. La partie arrière se dote quant à elle de volets mobiles, là encore pour améliorer les performances ainsi que l’appui à très haute vitesse. Le tout avec des lignes modernes et, à vrai dire, très désirables qui pourraient inspirer de futurs modèles de série.

Des performances de haut vol

Pour le moment, MG ne montre aucune photo du poste de conduite de son incroyable concept-car, mais on sait cependant que le siège du conducteur prend toute la place à bord, puisqu’il est seul et installé au milieu du cockpit. Ce dernier peut piloter à l’aide d’un volant yoke, qui nous rappelle bien évidemment ce que propose Tesla sur ses voitures électriques et que nous avions pu tester, sans avoir été réellement conquis. Celui de la MG EXE181 se dote également d’un écran tactile intégré, afin d’accéder à diverses fonctionnalités dont les détails n’ont pas encore été révélés.

Mais ce qui nous intéresse, c’est surtout ce qui se cache sous le capot de ce showcar, qui se dote non plus d’un bloc thermique comme le modèle originel, mais bien de quatre moteurs électriques. Cependant, MG n’a pas encore voulu communiquer sur la puissance totale de sa voiture, mais a confirmé que le 0 à 100 km/h serait réalisé en moins de deux secondes. De quoi rivaliser frontalement avec la Tesla Roadster et ses plus de 1 000 chevaux, qui devrait arriver dès l’année prochaine sur les routes selon Elon Musk.

Si la supercar de MG voyait le jour, elle pourrait alors aussi chasser sur les terres de l’incroyable Rimac Nevera, qui réalise le même exercice en seulement 1,81 seconde. Quant à la vitesse maximale, le constructeur n’a pas donné d’informations non plus à ce sujet, mais il est possible qu’elle soit plus élevée que celle du modèle originel. En témoignent les parachutes à l’arrière visible sur certaines photos officielles, servant à ralentir le véhicule lorsqu’il est lancé à pleine vitesse. Il faudra cependant patienter encore un peu avant d’en savoir plus au sujet de cette voiture, qui n’a que très peu de chance de voir le jour sous la forme d’un véhicule de série.