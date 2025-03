Voici les premières photos de la nouvelle MG4 : la voiture électrique abordable change tout

Quelques jours après un avant-goût, la remplaçante de la MG4 se dévoile en Chine. La voiture électrique accessible change drastiquement de ligne, voici ses premières informations.

MG4 (2025) // Source : MIIT via Tycho de Feijter

Cela semble désormais être une stratégie « classique » pour les marques chinoises : présenter les premières images de leurs futurs modèles avant que les informations officielles du MIIT (le Ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information) n’inondent la toile.

Dernier exemple en date : MG, qui a publié une photo lourdement camouflée de sa prochaine voiture électrique, devançant de quelques jours les photos de l’organisme chinois. Reprises par Tycho de Feijter sur X, elles nous dévoilent tout simplement la nouvelle MG4.

Un style métamorphosé

Ces deux premières photos nous font apparaître une nouvelle génération radicalement différente de la MG4 que nous connaissons bien en France. Le style se fait moins incisif, et rapproche la compacte des derniers lancements de la marque.

MG4 (2025) // Source : MIIT via Tycho de Feijter

Cette nouvelle MG4 grandit, passant de 4,29 m de long pour la génération actuelle à 4,39 m. De quoi profiter à l’empattement, qui prend 5 cm (à 2,75 m), gage théorique d’une meilleure habitabilité à l’intérieur.

Chose étonnante : cette série de photos laisse apparaître trois badges différents : MG4 EV, MG3 EV et E5. Une stratégie classique en Chine, mais la version européenne devrait en toute logique reprendre « MG4 » pour éviter de perdre les clients de la plus vendue des MG électriques en Europe.

Quelques informations techniques

Le MIIT reste avare en informations techniques. Tout juste saura-t-on qu’elle aura un moteur de 120 kW (163 ch), une légère baisse par rapport au moteur de 125 kW (170 ch) de la génération actuelle en Chine.

MG4 (2025) // Source : MIIT via Tycho de Feijter

Date de sortie ? MG annonçait une présentation courant 2025 dans sa communication officielle, mais il faudra peut-être attendre quelques mois supplémentaires pour la voir arriver en Europe.

Aucune idée des prix non plus, mais la concurrence sera féroce, avec ses rivales actuelles (VW ID.3, Renault Mégane E-Tech, BYD Dolphin), sans compter l’arrivée d’un prometteur SUV chez MG, le MGS5 EV, à la carrosserie plus au goût des clients. Affaire à suivre.