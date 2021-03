MG Marvel R et MG5 : SUV et break, tout passe au 100 % électrique

MG n’est plus une propriété britannique, la marque mythique appartient désormais au groupe chinois SAIC. Cette année, on aura l’occasion de découvrir un nouveau SUV, il se nomme Marvel R, ainsi qu’un break compact, le MG5. Les deux sont 100 % électriques.

En plus des modèles électriques et hybrides qui ont commencé à être commercialisés en France, MG vient de frapper un nouveau coup sur la table avec l’annonce de deux véhicules électriques de nouvelle génération qui arriveront sur le marché européen cette année.

MG Marvel R Electric : un nouveau SUV avec beaucoup de place à l’intérieur

La première est un nouveau modèle de SUV, le MG Marvel R Electric, qui devrait être disponible chez les concessionnaires dès le mois de mai. Avec une longueur de corps de 4,67 mètres, 1,92 mètre de large et 1,62 mètre de haut, ainsi qu’un empattement de 2,80 mètres, le Marvel R Electric devrait offrir beaucoup d’espace à l’intérieur.

Premier constat : la conception de la carrosserie est beaucoup plus moderne que les modèles MG actuels basés sur une plateforme de moteur à combustion. Évidemment, en tant que technophiles, on a également tout de suite remarqué cet écran de 12,3 pouces en tant que tableau de bord, tandis que le système d’info-divertissement utilise un second écran de 19,4 pouces disposé verticalement.

Selon la version, ce SUV peut être propulsé par trois moteurs électriques, un sur l’essieu avant et deux à l’arrière. La puissance maximale dans la version supérieure est de 212 kW (288 ch) et le couple est de 665 Nm. Le Marvel R devrait accélérer de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, tandis que la vitesse maximale est limitée à 200 km/h.

Les informations sur la capacité de stockage de la batterie lithium-ion sont toujours manquantes, c’est souvent le cas lors des annonces, mais MG promet une autonomie de plus de 400 kilomètres. En charge rapide, la batterie devrait pouvoir être rechargée à 80 % de sa capacité en 30 minutes. Le chargeur embarqué permet une charge triphasée en courant alternatif avec un maximum de 11 kW. Comme chez Tesla, il y a une pompe à chaleur qui assure une charge stable même lorsque la température extérieure est sous le 0 degré.

De plus, la voiture est conçue pour une recharge bidirectionnelle. Les appareils électriques tels que les ordinateurs ou même une autre voiture électrique peuvent donc être chargés avec l’énergie stockée dans la batterie MG. C’est ce que l’on appelle un système d’alimentation Vehicle-to-Load.

Le coffre de la MG Marvel R a une capacité de 357 litres, qui peut être étendue à 1396 litres en rabattant les dossiers des sièges arrière. Le modèle de base sans moteur avant offre 150 litres supplémentaires d’espace de rangement sous le capot avant. Enfin, la charge de la remorque est de 750 kg maximum.

MG5 Electric : un premier break électrique

La deuxième nouveauté est la MG5 Electric. C’est un break électrique compact. Ce modèle est disponible en Grande-Bretagne depuis un certain temps, mais pour l’occasion, il a subi un lifting complet avant d’être lancé dans d’autres pays européens.

Le moteur électrique qui entraîne les roues avant a une puissance maximale de 135 kW (184 ch) et délivre un couple de 280 Nm. Le MG5 Electric a également une autonomie de plus de 400 kilomètres avec une charge aussi rapide que la Marvel R Electric.

Ce break électrique mesure 4,54 mètres de long, 1,81 mètre de large et 1,51 mètre de haut (l’empattement est de 2,67 mètres), il dispose d’un coffre de 578 litres, qui peut être étendu à 1456 litres si nécessaire.

La MG5 Electric sera lancée en octobre 2021. Et… MG n’a pas encore annoncé les prix des deux nouveaux modèles.