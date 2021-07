Plus stable, Windows 11 est désormais disponible en bêta

Après un mois de tests dans le programme Insider en canal Dev, Microsoft a publié pour la première fois Windows 11 dans le canal Beta.

Le développement de Windows 11 suit son cours. Après une présentation à la fin du mois de juin et quelques builds proposées aux membres du programme Insider dans le canal Dev, Microsoft est prêt à passer à l’étape suivante.

La firme annonce en effet que la build Windows 11 Insider Preview 22000.100 est désormais proposée dans le canal Beta.

Les différents canaux du programme Windows Insider

Le programme Windows Insider permet de tester en avance les prochaines mises à jour de Windows. Microsoft propose plusieurs canaux, avec des versions plus ou moins avancées et donc plus ou moins stables. Le canal Dev où était proposé Windows 11 jusqu’à présent est considéré comme le canal le plus instable proposé aux Insider. Avec ce choix, il faut s’attendre à des bugs bloquants ou pénibles : des logiciels qui ne se lanceront plus, des fonctions du système qui ne marcherait plus ou encore des modules qui repassent en anglais.

Le passage dans le canal Beta signifie que Microsoft est plutôt satisfait de la qualité de sa dernière version. Elle n’est pas totalement exempte de bugs, mais Microsoft estiment qu’ils sont suffisamment bénins pour ne pas gêner les membres du programme qui ont choisis Beta.

À l’approche de la sortie du système, prévue à la fin de l’année 2021, Microsoft devrait proposer Windows 11 dans le canal « préversion ». Il s’agit du canal le plus stable avec une version du système quasi finalisée.

Passer de Dev à Beta

Si vous testez actuellement Windows 11 sur une machine avec le canal Dev, il est également possible de basculer sur le canal Beta puisque Microsoft propose ici la même build. Par la suite, le canal Beta évoluera plus lentement que le canal Dev, pour éviter les bugs majeurs.