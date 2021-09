Microsoft profite de la rentrée pour ajouter de nouveaux jeux au catalogue du Xbox Game Pass. En septembre, on va pouvoir s'amuser avec Final Fantasy XIII et beaucoup de jeux indépendants.

Le Xbox Game Pass est désormais au cœur de la stratégie de Microsoft dans le jeu vidéo. La firme ajoute très régulièrement de nouveaux titres dans son catalogue.

Les jeux inclus dans le Game Pass en septembre 2021

Craftopia (Cloud, Xbox & PC) — 2 septembre

Final Fantasy XIII (Xbox & PC) — 2 septembre

Signs of the Sojourner (Cloud, Xbox & PC) — 2 septembre

Surgeon Simulator 2 (Cloud, Xbox & PC) — 2 septembre

Crown Trick (Xbox & PC) — 7 septembre

Breathedge (Cloud, Xbox & PC) — 9 septembre

Nuclear Throne (Xbox & PC) — 9 septembre

The Artful Escape (Xbox & PC) — 9 septembre

Lemnis Gate — 28 septembre

Promis depuis 2018, la franchise Final Fantasy tourne dans le Game Pass et c’est au tour du 13e épisode de faire son arrivée. Notez que ce titre sorti sur Xbox 360 est, grâce à l’excellente rétrocompatibilité des Xbox One X et Xbox Series, la meilleure version du jeu à ce jour techniquement. Espérons que la suite de la trilogie de Lightning suivra.

NFS-chimie-iono, que vous soyez fan de Grey’s Anatomy, Urgences ou chirurgien en amateur, c’est vers Surgeon Simulator 2 qu’il faudra se tourner dès le 2 septembre. Ce jeu loufoque vous propose de faire des opérations jusqu’à 4 joueurs.

Attendu depuis longtemps, The Artful Escape est le dernier titre de l’éditeur Annapurna Interactive, toujours très doué pour repérer les prochaines perles indépendantes avec une patte très particulière. Ici, on incarne un ado guitariste dans un vrai voyage psychédélique.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass en septembre

À l’image de Netflix, le catalogue du Xbox Game Pass évolue tous les mois avec des arrivées et des départs. Voici les jeux qui quittent le service en septembre.