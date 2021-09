Surface Pro 8 : les caractéristiques se confirment avant la présentation

À quelques heures de la présentation de Microsoft, la Surface Pro 8 apparait chez des commerçants, avec ses caractéristiques.

Après Apple et sa nouvelle gamme d’iPhone et d’iPad, c’est au tour de Microsoft de présenter ses nouveautés Surface.

On sait que le programme est chargé : une Surface Go 3, un Surface Duo 2, un nouveau produit haut de gamme héritier du Surface Book et… une Surface Pro 8.

C’est à cette dernière que l’on peut s’intéresser aujourd’hui grâce à une fuite provenant des commerçants asiatiques.

Écran 120 Hz, Thunderbolt et SSD amovible

C’est le site The Verge qui a repéré une image partagée par Shadow_leak sur Twitter.

Microsoft Surface Pro 8 Exposure ✅ – Intel's 11th-generation Core processor

– 13" 120Hz High Refresh Rate Narrow Border Screen

– Windows 11

– Dual Thunderbolt Interfaces

— Sam (@Shadow_Leak) September 19, 2021

On y voit une publicité pour la Surface Pro 8 venant d’un commerçant asiatique, avec plusieurs caractéristiques listées et un visuel. Partons de ce dernier, le commerçant semble avoir tout simple réutiliser une image presse de la Surface Pro X dévoilée en 2019, avec une image de Windows 11.

Pour le reste en revanche, les caractéristiques sont très crédibles et correspondent aux fuites entourant les nouveautés de Microsoft.

On aurait ainsi le droit à un design remanié avec des bordures raccourcies. L’écran aurait une diagonale de 13 pouces et un taux de rafraichissement de 120 Hz. L’une des nouveautés hardware les plus intéressantes de Windows 11 est la meilleure prise en charge des écrans à haut taux de rafraichissement. Comme Android et iOS, Windows 11 va pouvoir faire varier le taux en fonction des tâches à afficher, pour économiser la batterie ou au contraire proposer plus de fluidité à l’image.

La liste des caractéristiques mentionne également un processeur Intel de 11e génération, la présence de deux ports Thunderbolt et d’un SSD amovible.

L’utilisation d’un processeur de 11e génération alors que nous sommes aux portes de la très excitante 12e génération Alder Lake est typique de Microsoft. La firme a toujours un train de retard quand il s’agit des processeurs dans ses produits Surface.

La possibilité de changer le SSD est assez crédible, c’était l’une des grandes nouveautés du Surface Laptop 3 et de la Surface Pro X.

En revanche l’utilisation du Thunderbolt est une grande première pour Microsoft. Jusque-là, la firme réservait la bande passante nécessaire à son port propriétaire Surface Connect. Il est probable que ce dernier soit toujours là, mais désormais complété par le plus standard Thunderbolt que l’on retrouve sur tous les ultraportables Intel.

Depuis la Surface Pro 3, dévoilée en 2014 soit il y a plus de 7 ans, la gamme n’avait pas vraiment connu de grandes évolutions. La conférence de ce mercredi 22 septembre devrait nous permettre de découvrir ce nouveau modèle.