Windows 11 SE : voici ce qui change sur cette version remaniée de l’OS de Microsoft

Microsoft présente une nouvelle version de son dernier OS : Windows 11 SE. Cette déclinaison vise en particulier les écoliers et étudiants pour favoriser leur concentration en cours et se destine aux ordinateurs portables bon marché. L'ambition est clairement de s'attaquer à Chrome OS de Google.

Microsoft présente une nouvelle déclinaison de son OS Windows 11 et elle s’appelle sobrement Windows 11 SE. Cette version du système d’exploitation s’adresse spécifiquement à un public étudiant (à partir de la fin du primaire).

Windows 11 SE a donc été un peu remanié pour être équipé sur des ordinateurs portables bon marché achetés par les écoles et les universités pour leurs élèves et étudiants. Un PC a d’ailleurs été présenté en parallèle dans cette optique : le Microsoft Surface Laptop SE (4 à 8 Go de RAM).

C’est clairement une tentative de marcher sur les plates-bandes de Google Chrome OS et les Chromebook très populaires auprès de ce public aux États-Unis.

Les (petits) changements de Windows 11 SE

En apparence, Windows 11 ne change pas grand-chose à la version originelle de l’OS. Certaines fonctions ont cependant été modifiées ou supprimées pour favoriser la concentration des étudiants. Par exemple, comme le souligne The Verge, l’option permettant d’agencer les différentes fenêtres d’applications ne comporte plus qu’un seul mode pour afficher les apps côte à côte. Les fenêtres en question s’ouvrent d’ailleurs en plein écran par défaut.

La section widgets introduite par Windows 11 n’est pas embarquée par la déclinaison SE. Microsoft estime que cette rubrique pourrait distraire les utilisateurs. Détail important : le navigateur Edge est configuré par défaut pour fonctionner avec les extensions Chrome. The Verge rappelle que sur le système d’exploitation classique, cette fonction est, de base, désactivée. Windows 11 SE veut en effet s’adapter à sa cible très friande d’extensions optimisant la productivité.

Réussir après l’échec de Windows 10X

D’ailleurs, il faut savoir que Windows 11 SE n’est pas fermé au monde extérieur. Si l’OS est optimisé pour Edge et la suite Office, il prend en charge également des services tiers comme Chrome ou Zoom. Cela n’a pas toujours été le cas dans les projets similaires passés de Microsoft.

Microsoft s’est aussi assuré de fournir les outils nécessaires aux équipes informatiques des écoles et universités pour faciliter la gestion des parcs d’ordinateurs sous leur responsabilité. C’est d’ailleurs justement l’une des forces de Chrome OS.

Plusieurs marques d’ordinateurs telles que Asus, Dell, HP ou Lenovo travaillent également à proposer des PC fonctionnant avec Windows 11 SE. Précisons que cette formule semble vraiment dédiée au marché des États-Unis. Reste à savoir si Windows 11 SE sera aussi intégré aux programmes éducatifs que Microsoft pousse dans plusieurs régions du monde, notamment en France.

Après l’abandon de Windows 10X, il sera intéressant de voir si Windows 11 SE saura connaître le succès.

