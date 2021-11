Microsoft a présenté Windows 11 SE ainsi qu'un PC portable dédié à ce système d'exploitation. Au programme : sécurité, réparabilité et petit prix.

Lors d’un évènement dédié à l’éducation, Microsoft a présenté un PC portable Surface pour les étudiants, les profs et les élèves : le Surface Laptop SE. Celui-ci embarque Windows 11 SE, une version pensée pour les étudiants du nouvel OS de Microsoft. On y trouve également Microsoft 365, c’est-à-dire l’entièreté de ce qu’on appelait auparavant la suite Office (Word, Excel, etc.), et plus encore.

Bien sûr quelques applications ont été ajoutées à la formule pour rendre ce PC éducatif plus attrayant, comme un mode appelé « lecture immersive » qui permet de mettre un texte en grand écran afin de rester concentré dessus. L’option multifenêtre est aussi limitée à deux applications en même temps, pour favoriser la concentration.

Microsoft mise aussi beaucoup sur une simplicité d’installation, grâce à un déploiement sans contact. L’expérience utilisateur pour l’enfant est aussi simplifiée et sécurisée (notamment grâce à l’ajout d’une clé de sécurité Nano. Le Surface SE est aussi « optimisé pour le cloud computing ».

Autre atout pour les établissements scolaires : plusieurs composants sont facilement remplaçables. La firme de Redmond cite l’écran, la batterie, le clavier et même la carte mère.

Une fiche technique honnête

L’écran du laptop mesure 11,6 pouces et possède une définition de 1366×768. C’est donc un petit gabarit, avec ses 1112,4 grammes sur la balance. Deux configurations sont proposées : l’une embarquant un Intel Celeron N4020, l’autre un N4120. Les élèves pourront compter sur 4 à 8 Go de RAM et entre 64 et 128 Go de stockage eMMC.

À l’heure du télétravail, une webcam 720p/30 FPS est bien sûr incluse, ainsi qu’un micro et deux haut-parleurs 2 W. Pour brancher un casque, on pourra passer par un port jack 3,5 mm, ou encore un port USB classique et un USB type C.

La batterie, dont on ne connait pas la capacité, pourra tenir jusqu’à 16 heures à en croire Microsoft. Avec sa puissance de charge de 40 W, il faudra attendre 90 minutes tout de même pour atteindre les 80 % d’autonomie.

Prix et disponibilités du Surface Laptop SE

Un seul coloris est disponible et le revêtement est en plastique. Peu étonnant pour un PC annoncé à 249,99 dollars. On ne connait pas encore les disponibilités pour la France, mais attention : il est possible qu’il n’arrive jamais dans nos vertes contrées.

