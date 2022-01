Microsoft Edge teste une fonction de suivi de vos Youtubeurs préférés

Edge va plus loin dans son intégration de fonctionnalités relatives à YouTube. Le navigateur de Microsoft a commencé à tester une option permettant de suivre certains de vos Youtubeurs préférés, directement depuis la barre d'adresse.

Jusqu’où ira Edge ? Toujours plus complet, parfois trop, le navigateur de Microsoft a récemment commencé à tester une nouvelle fonctionnalité liée à YouTube. Découverte par un utilisateur de Reddit dans la dernière version d’Edge Canary, cette nouveauté veut vous permettre de suivre encore plus facilement vos créateurs de contenus préférés sur YouTube. Pour ce faire, elle apparaît sous la forme d’une icône à droite de la barre d’adresse, visiblement de manière dynamique lorsque vous vous rendez sur la plateforme vidéo de Google.

Bien que rudimentaire et testée chez un petit nombre d’utilisateurs, cette nouvelle fonction permet de suivre en deux clics un nouveau Youtubeur et de l’ajouter à un flux dans la bibliothèque « Collections » que Microsoft propose déjà sur Edge. On y retrouve alors les derniers contenus.

Le principe des flux RSS testé par Edge

Comme le précise The Verge, il est possible que Microsoft commence à tester ce type de fonctions avec YouTube, par commodité, avant de l’exploiter sur d’autres plateformes et sites Web. Cette fonction rappelle en tout cas le principe des flux RSS que Google a aussi exploité sur Chrome, pour permettre aux utilisateurs de consulter les derniers contenus d’un blog (par exemple) dès leur publication.

Concernant Edge, Microsoft teste sa nouvelle fonction de suivi du Web dans le cadre de ses « déploiements contrôlés ». Microsoft n’a pas encore donné de détails concernant un déploiement à plus grande échelle de cette nouveauté son navigateur, mais il serait surprenant que la firme ne nous donne pas plus d’informations au cours des prochaines semaines. Il s’agira d’ici là d’enrichir et de perfectionner ces premières bases, avant de lancer cette fonctionnalité en bonne et due forme… tout en la rendant compatible avec d’autres plateformes que YouTube.

