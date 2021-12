Microsoft Edge : des mini jeux pourraient bientôt être lancés dans le navigateur

Microsoft réfléchit à introduire un volet dédié au lancement de mini jeux directement dans le navigateur Edge. Cette nouveauté, actuellement testée auprès d'un petit nombre d'utilisateurs, n'est pas encore assurée de voir le jour.

Microsoft n’en finit plus d’enrichir Edge… au point de donner à son navigateur des allures de millefeuille. On apprend aujourd’hui de Neowin que la firme réfléchirait à ajouter un nouveau bouton « Jeux » à Edge. Cette commande, testée chez certains utilisateurs d’Edge Canary, permet d’afficher un volet regroupant une sélection de mini jeux, dont certains sont directement issus de MSN Games. Cette sélection est divisée en plusieurs catégories correspondant aux jeux Microsoft Classics, aux jeux d’arcade, de plateau et de cartes, aux puzzles, aux jeux de sports, ou encore aux titres casual, entre autres. Cliquer sur n’importe quel jeu suffit à le lancer directement dans le navigateur.

Partagée sur Reddit par u/Leopeva64-2, cette nouveauté doit néanmoins être activée depuis les paramètres d’Edge pour être utilisée. Le bouton « Jeux » apparaît alors près de la touche téléchargement, à droite de la barre d’adresse.

Un déploiement pour l’instant très limité, à des fins de test

Pour l’heure, Microsoft s’en tient à un déploiement à petite échelle. Cette nouveauté n’est donc pas accessible à tous les utilisateurs de la dernière version d’Edge Canary (99.0.1117.0). Et à ce stade, rien ne permet encore d’assurer que cette fonctionnalité sera bien déployée à grande échelle au bout du compte.

Source : Reddit – u/Leopeva64-2

Notons que Microsoft a ajouté beaucoup de fonctionnalités et d’outils à Edge ces derniers mois… Au point de surcharger un peu l’expérience, surtout pour les amateurs de navigateurs épurés.

Rien qu’en 2021, la firme a par exemple déployé, via divers canaux de son navigateur, des fonctionnalités de shopping, un utilitaire de citations, une intégration d’Office ou encore un outil voué aux mathématiques. L’idée ? Faire d’Edge un véritable couteau suisse sans forcer l’utilisateur à passer par des extensions. Reste que la pertinence et l’utilité de ces différents ajouts, en tant que fonctionnalités natives, sont parfois discutables.

