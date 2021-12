Surface Trio : Microsoft aussi réfléchit à un smartphone à trois écrans

L'un des prochains smartphones de Microsoft pourrait être un Surface Trio, un smartphone à trois écrans.

Quelques heures après avoir découvert le brevet de Samsung portant sur l’idée d’un smartphone capable de se plier en trois parties, Microsoft s’illustre aussi à travers un brevet. La marque ne croit toujours pas à l’écran pliable, et mise plutôt sur la multiplication d’écrans autour de charnières. On connaissait déjà le Surface Duo à deux écrans, dont le design et le concept nous ont plutôt séduits lors de notre test, voici un brevet sur un smartphone à trois écrans, pour un Surface Trio ?

Pourquoi trois écrans ?

Ce brevet a été publié par l’USPO le 23 décembre 2021 et présente l’idée d’un appareil portable à plusieurs écrans ressemblant fortement à une évolution du Surface Duo. Remarqué par le site PatentlyApple, ce brevet a été déposé par Microsoft quelques mois avant le lancement du premier Surface Duo. Cela laisse penser qu’il s’agit d’une vision de Microsoft depuis longtemps maintenant, sur laquelle la firme a pu peut-être avancer depuis.

L’illustration proposée dans le brevet est ce qui permet de décrire le plus simplement ce que serait ce nouvel appareil. On y voit un smartphone avec trois écrans distincts et deux charnières pour les articuler.

Ce nouveau design permet plusieurs choses. D’abord, lorsqu’il est entièrement déplié, on a un mode tablette plus large, toujours avec la possibilité d’avoir deux ou trois applications en parallèle devant les yeux. Le format déplié du Surface Duo n’est pas vraiment approprié aux applications de tablettes ou au vidéo, en raison de la charnière centrale, mais aussi en raison du format des deux écrans réunis. Ici, on se rapprocherait davantage du format 16:9 habituelle.

Surtout, en repliant le format, on se retrouverait naturellement avec un écran externe. Aujourd’hui, quand il est refermé, le Surface Duo ne montre aucun écran contrairement au Galaxy Z Fold de Samsung. Le triple écran est peut-être la solution trouvée par Microsoft pour corriger ce souci tout en ajoutant une fonction supplémentaire à l’appareil. Le brevet semble aussi la possibilité d’utiliser seulement deux des trois écrans en laissant le 3e replié, pour revenir à l’usage d’un Surface Duo.

Un concept difficile à concrétiser

Le commentaire que nous faisions concernant l’éventuel Galaxy Z Fold à deux pliures peut s’appliquer aussi à l’idée de Microsoft. Le Surface Duo est certes un appareil plutôt fin, mais avec un troisième écran, il dépasserait dans sa forme actuelle une épaisseur raisonnable. Il faudrait donc trouver une nouvelle solution de miniaturisation sans limiter la solidité d’un appareil doté de plusieurs charnières.

Par ailleurs les dessins de ce brevet ne montrent pas d’intégration d’un module photo complet comme on le connait sur le Surface Duo 2. C’est pourtant ce module photo qui rend très épais le smartphone quand on le replie sur lui-même pour un usage à un seul écran.

Rappelons qu’un brevet n’est qu’une illustration d’une réflexion en cours chez un constructeur. Il ne concerne pas forcément un futur produit commercialisé par la marque, et il est difficile d’estimer aujourd’hui si ou quand Microsoft pourrait ajouter un troisième écran à son smartphone.

