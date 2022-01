Microsoft avait arrêté la production des Xbox One dès 2020

Dès leur sortie, Microsoft a, semble-t-il, tout misé sur ses consoles nouvelle génération, les Xbox Series X|S. La firme de Redmond avait en effet tout de suite arrêté la production de leur console précédente, la Xbox One.

Alors que Sony a relancé la production de la PS4 en 2022 pour proposer une alternative face à la pénurie de PS5, Microsoft fait tout le contraire. La firme de Redmond, à l’origine des Xbox Series X|S, a en effet totalement stoppé la production de ses consoles précédentes, les Xbox One, One X et One S, dès la fin de l’année 2020, ce qui correspond à la sortie des consoles de neuvième génération. Le but était de se concentrer uniquement sur les nouveaux modèles de consoles.

Un arrêt confirmé de la production des Xbox One dès 2020

Jusqu’ici, Microsoft n’avait pas communiqué publiquement sur cet arrêt de la production. C’est en fait Cindy Walker, senior director du marketing des consoles Xbox, qui a confié cette information au magazine The Verge : « Pour nous concentrer sur la production des Xbox Series X|S, nous avons stoppé la production de toutes les consoles Xbox One à la fin de l’année 2020. »

Xbox n’est en fait pas tout à fait dans la même situation que Sony, qui peine depuis un an à fournir des PS5 en raison de la pénurie de composants. Microsoft compte s’appuyer sur les excellentes ventes de la Xbox Series S, sa version moins puissante et sans lecteur, proposée à 299 euros. Les composants de cette console sont en moindre tension que ceux de la Series X et de la PS5. Concernant leur production plus facile, Phil Spencer, le président de la branche Xbox, avait aussi expliqué l’année dernière qu’il leur était possible de fabriquer davantage de puces de Series S que de Series X dans un même espace de matrice.

Les très bonnes ventes de la Xbox Series S ont d’ailleurs boosté les chiffres de Microsoft sur la dernière semaine de novembre 2021 : pour la première fois, les Xbox Series X|S se sont mieux vendues que les PS5. Il n’empêche que globalement, depuis la sortie des consoles next-gen, Sony vogue toujours devant Microsoft, tout en restant toujours loin derrière Nintendo qui caracole en tête des ventes avec la Switch.

