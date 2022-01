La dernière solution de Sony face aux pénuries de PS5

Cela fait un peu plus d'un an que la PlayStation 5 a été commercialisée, et il est toujours incroyablement difficile pour quiconque de mettre la main sur cette nouvelle console. Sony a finalement trouvé une solution...

Selon Bloomberg, Sony avait initialement prévu d’arrêter la production de la PS4 fin 2021, mais a priori ça aurait changé. La pénurie de puces nécessaires à la production de la PS5 a contraint Sony à reconsidérer sa stratégie.

En effet, les composants de la PS4 sont plus faciles à trouver et la console est moins chère à fabriquer. En conséquence, Sony a décidé de continuer à produire des PS4 tout au long de l’année 2022.

La PS4 se vendrait toujours

Y a-t-il encore une forte demande pour la PS4 ? Sony semble le penser. Selon un porte-parole de la marque, interrogé par Kotaku, « C’est l’une des consoles les plus vendues de tous les temps et il y a toujours un croisement entre les générations. ». S’il est vrai que de nombreux titres PlayStation nouveaux et à venir, dont God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West, sont disponibles pour les deux consoles, la plupart des gens qui voulaient une PS4 ont eu sept ans pour en acheter une.

De plus, les joueurs et les joueuses qui veulent une PS5 mais achètent une PS4 aujourd’hui comme compromis seront toujours à la merci de savoir si Sony décide ou non de sortir un nouveau titre pour les deux consoles. Il y a déjà de nombreux jeux qui ne sont pas sur PS4, dont Demon Souls, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart et Final Fantasy VII Remake: Intergrade.

Au Japon, il se vend 1 PS4 pour 10 PS5

II y a peu de chiffres concernant le marché européen, mais au Japon, les chiffres de ventes ont été collectés par Famitsu puis partagés avec GamesIndustry. En tout, 5,3 millions de consoles ont été vendues sur le sol japonais en 2021. La Switch est première, sans grosse surprise, la PlayStation 5 arrive en deuxième place du classement avec 942 798 unités vendues, la PlayStation 4 monte sur la troisième marche du podium avec 103 786 unités vendues. Bref, on peut dire qu’il se vend 1 PlayStation 4 pour 10 PlayStation 5. Pas sûr que cette solution soit une recette miracle à la pénurie de PS5.

