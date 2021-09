Les 11 trailers de la PS5 au PlayStation Showcase : Gran Turismo 7, God of War: Ragnarok, Marvel’s Wolverine, GTA V…

Malgré des absences notables, Sony a dévoilé une flopée de trailers lors du PlayStation Showcase 2021. Voici les annonces dédiées à la PS5 qu'il ne fallait pas louper.

Hier soir avait lieu le PlayStation Showcase spécial PS5, nous vous avons proposé de le suivre en direct avec l’équipe Frandroid sur notre Twitch. Si vous n’êtes pas abonné à notre chaîne, c’est le moment de s’abonner. Pour celles et ceux qui ont loupé le rendez-vous, voici une piqûre de rappel.

Gran Turismo 6, Uncharted, Spider-Man, GTA V…

Une des surprises attendues était l’apparition de Gran Turismo 6. Vous n’allez pas être déçus. Le responsable des studios PS de Sony, Hermen Hulst, a déclaré que le jeu arriverait le 4 mars 2022. De nombreux détails sur le jeu ont été postés sur le blog officiel de Sony. Evidemment, on a eu droit à un trailer vidéo que vous trouverez plus loin dans l’article.

On a également pu découvrir deux classiques remastérisés pour PC et PS5. Il s’agit du classique Uncharted: Legacy of Thieves Collection, un remaster d’Uncharted: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy.

Les fans de Sony pourront également compter sur God of War: Ragnarok, un an après un premier teasing. God of War: Ragnarok est le neuvième opus de la série et la suite de God of War. Le jeu arrivera en 2022, il a été retardé… il déjà arrivé cette année.

Le développeur de Spider-Man, Insomniac, a également annoncé une suite qui devrait sortir en 2023, avec le méchant Venom, mais le studio travaille également sur un autre titre de super-héros avec un mystérieux jeu Wolverine. Vous trouverez le trailer de Wolverine… mais ce dernier est très court. On vous aura prévenu.

Les fans seront ravis, voici une nouvelle génération de Grand Theft Auto V, le jeu a été lancé à l’origine en 2013, qui arrive sur PlayStation 5 l’année prochaine, en mars plus précisément. Evidemment, le très populaire GTA Online sera également disponible.

Il y a plein d’autres trailers à regarder : Ghostwire: Tokyo, Forspoken, Tiny Tina’s Wonderland, un remake de Star Wars Knights of the Old Republic ou encore Tchia. Ce dernier jeu est développé par le studio Awaceb, fondé par Phil Crifo et Thierry Boura, deux français originaires de Nouvelle-Calédonie. Dans ce jeu d’aventure en monde ouvert, vous allez incarner une petite fille du nom de Tchia qui explore un monde merveilleux inspiré par les îles tropicales de la Nouvelle-Calédonie.