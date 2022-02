Microsoft Surface Laptop 5 : une fuite semble dévoiler une fiche technique musclée

Le prochain Surface Laptop de Microsoft pourrait profiter du meilleur d'AMD et Intel.

Les appareils Surface de Microsoft sont de jolis produits, mais ils sont souvent technologiquement datés. Le dernier en date en est une bonne illustration : le fleuron Surface Laptop Studio doit bientôt sortir en France avec un processeur de 11e génération au moment où Intel se réinvente avec une architecture hybride de 12e génération.

Si l’on en croit une nouvelle fuite, cela ne devrait pas arriver avec le Surface Laptop 5.

Écran à 120 Hz, Ryzen 6000 et Intel 12

Le site WindowsPrime a pu mettre la main sur ce qui ressemble à une fiche technique officielle de Microsoft. Nous ne connaissons pas l’historique de ce site qui présente uniquement la capture d’écran de la fiche technique. Difficile de lui donner une crédibilité pour le moment. Il faut donc prendre tout ça avec des pincettes.

La liste des caractéristiques est complète, le Surface Laptop 5 serait proposé en deux tailles d’écran : 13,5 et 15 pouces. Les dimensions seraient similaires à celles du Surface Laptop 4, mais avec un châssis légèrement plus épais. L’écran tactile PixelSense 3:2 serait une nouvelle fois de la partie, mais avec une révision compatible Dolby Vision et proposant un taux de rafraichissement à 120 Hz. La batterie de l’engin aurait été également revu à la hausse : 58 Wh contre 47,4 auparavant.

Le plus important se trouve évidemment au niveau des performances promises. La fiche technique promet au choix que le Surface Laptop 5 13,5 intégrera un processeur Intel Core i5-1240P, i7-1280P ou un processeur AMD Ryzen 5 6680U en version Surface Edition (6 cœurs graphiques). Pour rappel, Microsoft s’était déjà associé à AMD pour les générations précédentes de Surface Laptop afin de légèrement modifier les caractéristiques de Ryzen. Il s’agissait d’un nouveau partenariat avec AMD qui travaille déjà avec Microsoft sur la conception des consoles Xbox.

La version 15 pouces du Laptop pourrait intégrer une configuration plus musclée : Intel Corie i7-1280P ou AMD Ryzen 7 6980U (8 cœurs graphiques). Le processeur serait épaulé par 8 à 32 Go de RAM LPDDR4x et de 256 Go à 1 To de stockage SSD. Ce dernier serait toujours facilement remplaçable par l’utilisateur.

Parmi les derniers détails, on peut noter du Windows Hello par reconnaissance faciale, du Bluetooth 5.1 avec du Wi-Fi 6 et l’apparition de deux ports USB 4.0/Thunderbolt 4 sur la machine en plus du Surface Connect, du port jack et d’un port USB-A classique.

Tout cela semble très crédible, mais rappelons que l’on ne connait pas exactement l’origine ni la fiabilité de cette source. Elle ne présente pas non plus le prix et la date de sortie de ce Surface Laptop 5. Avec une fiche technique aussi précise, on peut toutefois imaginer une présentation imminente.

