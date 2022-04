Microsoft va vous aider à contrôler votre smartphone depuis un PC en regroupant ses projets Android

Microsoft a annoncé un regroupement de ses différents projets autour d'Android au sein d'une équipe dédiée.

L’éditeur de Windows va avoir une équipe dédiée aux projets Android. C’est une annonce pour le moins étonnante qu’a faite Microsoft ce vendredi. La firme de Redmond a en effet annoncé une réorganisation conséquente de ses équipes afin de regrouper l’ensemble des personnes travaillant autour des projets Android du groupe;

Il faut dire que, depuis quelques années, Microsoft a multiplié les projets autour d’Android. Outre le portage de ses propres services sur la plateforme mobile de Google — on pense notamment à Office, OneDrive, Edge ou Bing — Microsoft a également lancé des services exclusifs aux smartphones Android. C’est le cas notamment du Microsoft Launcher ou de l’application de clavier virtuel SwiftKey. Surtout, Microsoft a mis l’accent sur Android il y a deux ans en présentant officiellement son tout premier smartphone doté de l’OS de Google, le Microsoft Surface Duo, suivi du Surface Duo 2. Enfin, Microsoft souhaite depuis quelques années que Windows 11 soit l’OS pour PC privilégié des utilisateurs de smartphones Android. C’est dans ce cadre que le constructeur a lancé Microsoft My Phone, récemment rebaptisé Microsoft Mobile Connecté, pour interagir sur son téléphone directement depuis un PC Windows.

Une réorganisation pour mieux gérer Android depuis Windows

Jusqu’à présent, ces différents projets étaient cependant portés par des équipes différentes au sein du groupe américain. Néanmoins, comme le rapporte le site Windows Central, Panos Panay, responsable des produits de Microsoft, a annoncé cette semaine une réorganisation de ses équipes pour que les différents projets Microsoft liés à Android travaillent de concert. « L’entreprise va regrouper ses équipes Surface Duo OS, SwiftKey, Phone Link, Microsoft Launcher et d’autres équipes Android sous une nouvelle organisation appelée « Android Microsoft Platform and Experiences » (AMPX) », indique le site spécialisé.

Selon les informations de Windows Central, l’idée derrière ce rapprochement des différentes équipes travaillait sur des projets Android serait de permettre une meilleure synchronisation entre les PC Windows et les smartphones Android « au-delà de ce qui est possible aujourd’hui avec Phone Link ». C’est dans ce cadre que Microsoft a annoncé récemment le nouveau nom de son application permettant de contrôler les smartphones Android, rebaptisée « Mobile Connecté » sur le Windows Store. Pour rappel, cette application permet, depuis un PC Windows, d’envoyer des SMS, de répondre à des appels, d’afficher les notifications, de transférer des fichiers et, dans le cas de smartphones Samsung ou Honor, d’afficher directement les applications de son smartphone sur l’écran d’un PC Windows.

