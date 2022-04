Surface Laptop Go 2 : une fuite dévoile les premiers détails du projet « Zuma »

Microsoft serait au travail sur un nouveau PC portable dans sa gamme Surface. Assez accessible par son prix, il devrait venir au milieu de la gamme sous le nom Surface Laptop Go 2.

La gamme Surface de Microsoft comporte aujourd’hui un large choix de machine. La firme a notamment décidé il y a plusieurs années de créer des versions plus accessibles de ses produits à travers la gamme Go. Cela nous a permis de découvrir les Surface Go, mais aussi le Surface Laptop Go. Deux ans après le lancement de ce dernier, Microsoft travaillerait à son renouvellement à travers le projet « Zuma ». Voici ce que l’on peut savoir sur Surface Laptop Go 2.

Caractéristiques

Microsoft oblige, il ne faut pas s’attendre à retrouver les derniers composants en date dans ce Surface Laptop Go 2. La marque doit éviter de le rendre plus intéressant que son Surface Laptop 4 lancé en 2021. On retrouverait donc un processeur Intel de 11e génération, alors que le reste du marché a adopté la 12e génération hybride pour ses nouveaux produits. La version la plus abordable du Surface Laptop Go 2 serait toujours équipée de seulement 64 Go de stockage en eMMC avec 4 Go de RAM.

D’autres configurations avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage SSD seraient proposées. Comme sur la première génération, la différence entre les configurations se fera aussi sur la présence du lecteur d’empreinte (la version la plus abordable fera l’impasse sur Windows Hello).

Pour le reste, on devrait garder le châssis d’ultraportable de qualité qui équipait la première génération avec un bel écran de 12,4 pouces.

Lancement avant juillet

Le Surface Laptop Go 2 serait prévu pour la première moitié de l’année, ce qui laisse penser à un lancement en juin. Bien sûr, la sortie va surtout dépendre de l’état de la pénurie des composants et de la capacité de Microsoft à assurer les livraisons. La firme pourrait repousser le lancement de son produit ou le limiter à certains marchés.

Les prix

Microsoft devrait conserver la même grille de tarif que pour la première génération. Le Surface Laptop Go 2 commencerait donc à 629 euros pour atteindre 999 euros sur la version la mieux équipée.

