Microsoft pourrait intégrer des pubs dans les jeux Xbox gratuits

Microsoft souhaiterait offrir aux jeux free-to-play une nouvelle forme de monétisation... sans même prendre sa part.

La publicité dans le jeu vidéo est un sujet complexe souvent débattu. Encore en 2020, Electronic Arts faisait scandale en intégrant des publicités (rapidement retirées) dans son jeu UFC 4. Il ne fait donc aucun doute que cela finira par arriver tôt ou tard à grande échelle.

De la publicité dans les jeux Xbox ?

Selon le très sérieux Business Insider qui cite deux sources impliquées dans les discussions, Microsoft aimerait permettre l’intégration de publicités dans les jeux Xbox free-to-play. La firme de Redmond chercherait actuellement un partenaire pour créer un inventaire de publicités in-game avec les agences de publicité pour permettre aux développeurs de vendre des espaces publicitaires précis au sein de leurs jeux.

Contrairement à l’affaire UFC 4 où il s’agissait de publicité interstitielle (apparaissant sur le reste du jeu), il s’agirait ici d’intégrer subtilement des espaces publicitaires dans le jeu lui-même, avec des panneaux dédiés sur le bord de la route dans un jeu de course par exemple. Il n’est pas dit cependant si d’autres formats beaucoup plus intrusifs sont envisagés ou non, comme cela peut être le cas sur mobile par exemple.

Contacté par Business Insider, Microsoft n’a pas confirmé cette rumeur. Les sources indiquent cependant un possible déploiement au troisième trimestre de cette année.

Un marché très restreint

Point étonnant : Microsoft n’aurait pas prévu de prélever une commission sur les revenus générés par ces publicités, dans le but de créer de nouvelles opportunités pour les développeurs de jeux free-to-play. Un bon moyen de mettre en place tout un nouvel écosystème autour de jeux qui pourraient générer s’avérer de véritables mannes d’argent pour Microsoft à long terme au travers d’autres systèmes de monétisation (comme les achats in-app).

L’idée serait également de ne pas frustrer les joueurs. La publicité dans les jeux vidéo est un sujet sensible et les gamers sont irritables. Microsoft aurait donc pour intention de créer une place de marché privée lui permettant de sélectionner les marques qui pourraient diffuser de la publicité par le biais de cette plateforme. De quoi éviter les dérives que l’on connait aux réclames de fond de catalogue.

Enfin, il serait hors de question, tout du moins dans un premier temps, de laisser les annonceurs récupérer des données (provenant de Bing ou Edge par exemple) pour cibler les utilisateurs de Xbox.

Technique et éthique

Cela pose beaucoup de questions, à la fois sur la manière dont cela pourrait être reçu par les joueurs et joueuses, mais aussi sur l’aspect technique. La publicité existe déjà dans certains jeux vidéo et l’aspect dynamique de la publicité pose toujours question puisqu’il est alors impératif que la console soit connectée à internet pour pouvoir mettre à jour les espaces publicitaires. Ces espaces pourraient néanmoins être tout indiqués sur des free-to-play en ligne à l’instar de Fortnite par exemple. Reste à le faire subtilement et à ne pas céder à l’appât du gain…

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.