L’application Xbox sur PC vous dit si votre ordinateur est assez puissant

L'application Xbox sur PC se met à jour en ce mois de juin et apporte quelques nouveautés. Elle peut désormais indiquer si votre ordinateur est assez puissant pour faire tourner tel ou tel jeu et favorise les découvertes de nouveaux jeux vidéo.

Xbox annonce mettre à jour ce mois-ci son application sur PC. Le logiciel est mieux optimisé en arrière-plan, tourne de manière plus fluide et plus fiable. Microsoft en a profité pour régler quelques problèmes signalés par les joueurs et a « facilité la navigation, les recherches et l’installation de jeux au sein de l’application ». Mais ce n’est pas tout ! Au programme, des indicateurs de performance des jeux et une découverte de nouveaux jeux vidéo facilitée.

Xbox vous dit si votre PC est assez puissant pour faire tourner des jeux vidéo

Xbox met en avant un problème rencontré parfois par les joueurs : acheter un jeu, l’installer, pour réaliser que son PC n’a pas la configuration optimale requise pour y jouer dans de bonnes conditions. Microsoft déploie donc une nouvelle fonctionnalité qui indique comment tel ou tel jeu pourra tourner sur votre machine. Xbox précise que « L’application compare dorénavant les performances d’un jeu sur les PC similaires au vôtre, pour prédire s’il pourra tourner comme il se doit ».

S’il y a un problème, l’application vous informera sur les configurations recommandées ou ce qu’il vous manque en matière de composants. Attention cependant : cette indication ne sera pas forcément présente, puisque Xbox a besoin d’informations sur les ordinateurs proches du vôtre en performances pour savoir si tel ou tel jeu tourne bien.

La découverte de nouveaux jeux facilitée

Microsoft annonce avoir « amélioré la navigation au sein de l’application » pour inviter les joueurs à découvrir de nouveaux titres auxquels ils n’auraient pas pensé. La navigation est désormais sur la barre latérale, la file d’attente des installations en cours a été revue et s’affiche en bas à gauche de l’écran. Une notification vous informe à présent quand l’installation est terminée.

La recherche de jeux vidéo est améliorée avec un moteur de recherche plus précis et intégrant le catalogue d’EA Play et d’Ubisoft Connect. Enfin, Microsoft va vous faire découvrir des jeux avec de nouvelles collections, comme « Jeux à découvrir ensemble », « Side Scrollers » ou encore « Point and Click ».

