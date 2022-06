Microsoft améliore la qualité du Xbox Cloud Gaming quand vous passez par Edge

Microsoft déploie sur Edge quelques nouveautés destinées aux gamers. Parmi elles, une page d'accueil qui leur est dédiée... mais aussi, et surtout, une prise en charge de la technologie Clarity Boost pour améliorer la netteté des parties de Cloud Gaming sur le navigateur.

Microsoft aimerait bien pousser les utilisateurs de son service Xbox Cloud Gaming dans les bras d’Edge. Pour aller dans ce sens, la dernière mise à jour du navigateur accueille une nouveauté qui pourrait faire la différence : Clarity Boost. Lancée en fin d’année dernière sur le service de cloud gaming de Microsoft, cette technologie pose désormais ses valises sur Edge pour améliorer la qualité visuelle de vos parties si vous utilisez Xbox Cloud Gaming depuis le navigateur du géant de Redmond.

Comme le souligne Engadget, la mise à l’échelle proposée par le service ne suffira pas à vous faire oublier que vous jouez en streaming. Mais si l’on en croit les visuels présentés par Microsoft (dont celui ci-dessus), Clarity Boost parvient tout de même à peaufiner la netteté des jeux (sous Windows 10 comme sous Windows 11).

Microsoft veut faire d’Edge le navigateur des joueurs

En parallèle, Microsoft profite de la dernière mise à jour de son navigateur pour y déployer une nouvelle page d’accueil optionnelle, orientée vers les joueurs. Cette dernière affiche par défaut les actualités en lien avec le gaming, des livestreams, les dernières sorties ainsi qu’un accès rapide au catalogue Xbox Cloud Gaming. Un menu regroupant des jeux arcades gratuits y est également disponible pour lancer un titre minimaliste entre deux réunions.

Plus globalement, la dernière version d’Edge comprend aussi un nouveau mode Efficacité permettant de réduire automatiquement les ressources utilisées par Edge lorsqu’un jeu est lancé. Le navigateur n’utilisera alors plus qu’une portion congrue des performances de votre PC. Notons toutefois que Microsoft n’est pas seul à lancer des nouveautés en lien avec le gaming sur son navigateur. Ces dernières années, Opera s’est attaché à faire de même au travers de plusieurs nouveautés, dont, là aussi, une utilisation réduite des ressources et un accès rapide aux livestreams.

