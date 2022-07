Microsoft Store : plus de choix d’apps, au risque de multiplier les « escroqueries »

Microsoft revient sur sa politique concernant le droit de proposer des applications open source payantes sur son Store et change de trajectoire. Les plaintes des développeurs semblent avoir eu raison de la proposition. Censé protéger les développeurs ainsi que les utilisateurs, ce choix ne faisait pourtant pas l'unanimité.

La colère gronde et se fait entendre. Après avoir actualisé sa politique le mois dernier et interdit dans un premier temps les applications open source payantes sur son Store d’applications, Microsoft finit par se rétracter et change d’avis.

La mesure censée réduire le nombre « d’escroqueries » et améliorer la fiabilité des applications du Microsoft Store ne semble pas avoir fait que des heureux. Après avoir reçu plusieurs plaintes et retours de développeurs, Microsoft a décidé de revenir sur sa décision pour autoriser finalement les applications open source payantes sur son magasin.

C’est par l’intermédiaire de Giorgio Sardo, directeur général des applications, des partenaires et du Store chez Microsoft que ce changement de politique du Microsoft Store a été annoncé.

2/3 To clarify our intent, we removed the previous mention to open source pricing. We're committed to building an open Store and enabling dev choice and flexibility. If there are intellectual property concerns about an app, please report it at https://t.co/giZuHeCIpH

— Giorgio Sardo (@gisardo) July 18, 2022