Windows 11 : le Microsoft Store va être un peu plus malin pour gérer les mises à jour d’apps

Une nouvelle fonction est testée dans le Microsoft Store sur Windows 11. Celle-ci a pour objectif d'éviter la fermeture des applications en cours d'utilisation sur le PC lorsque l'utilisateur lance des mises à jour.

Windows 11

continue de se peaufiner progressivement et, depuis le début, le Microsoft Store y occupe une place essentielle. Ainsi, le magasin d’applications évolue aussi régulièrement. Dernièrement, avec la Build 25131 du programme Insider, un nouveau fonctionnement pour la mise à jour des applications est en train d’être testé. Le but ? Éviter la fermeture intempestive de certains logiciels.

En effet, lorsque vous ouvrez le Microsoft Store pour y déclencher des mises à jour d’applications, certaines d’entre elles, si elles sont ouvertes, ont tendance à se fermer pour se relancer une fois l’installation terminée. Cela peut malheureusement provoquer la perte de certaines données non sauvegardées. Pour ne plus rencontrer ce problème, Microsoft explique avoir « amélioré les mises à jour lorsque vous cliquez sur les boutons de mise à jour dans le Microsoft Store. Nous ignorons les applications que vous avez ouvertes, afin que vous ne perdiez pas de travail important. Vous pourrez mettre à jour manuellement les applications ultérieurement. »

Un Microsoft Store plus rapide et fluide

En d’autres termes, par mesure de sécurité, le Microsoft Store n’activera pas la mise à jour d’une app s’il détecte que celle-ci est ouverte sur votre PC. Le géant de Redmond promet également une navigation plus rapide et fluide sur son magasin d’applications. Comptez notamment sur un support natif des architectures ARM64 pour une expérience plus rapide et efficace sur les machines concernées — on regarde forcément du côté du projet Volterra.

Pour l’instant, cette version de Windows 11 est en test et il ne faut donc pas attendre son déploiement auprès du grand public avant quelques mois. En parallèle, le Microsoft Store va permettre de restaurer facilement vos applications sur un nouvel ordinateur. Aussi, rappelons que les apps Android débarquent sur Windows 11 en France via l’Amazon Appstore.

