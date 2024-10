Windows 11 : Microsoft améliore enfin la vitesse d’installation des mises à jour

En plus d’embarquer tout un tas de nouveautés très pratique, la version 24H2 de Windows 11 a aussi amélioré le processus de mise à jour de l’OS pour le rendre plus rapide et moins gourmand en ressource.

Si vous êtes du genre à redouter les mises à jour Windows en raison du temps infini qu’elles semblent prendre pour s’installer, bonne nouvelle, Microsoft a pensé à vous. Depuis la version 24H2 de Windows 11, la firme a en effet déployé tout un tas de petites améliorations destinées à faciliter le processus.

Dans un billet publié le 22 octobre 2024 (repéré par The Verge), Steve DiAcetis, responsable du développement de Windows, explique en long en large et en travers les optimisations embarquées dans la dernière version de Windows. Les détails techniques précis sont assez velus, mais globalement tout a été pensé pour rendre l’installation plus efficace et moins exigeante pour le processeur.

Un processus 45% plus rapide

Le processus de mise à jour va désormais faire un meilleur usage du cache et de la RAM pour indiquer les paquets qui ont besoin d’être mis à jour. Les métadonnées attachées aux différents composants de Windows seront aussi traitées en parallèle afin de réduire le temps dédié à l’analyse du système.

Histoire de montrer un peu les efforts faits, Microsoft a comparé deux processus de mise à jour, l’un sur la version 22H2 et l’autre sur la toute nouvelle 24H2. Résultat, le temps d’installation de la mise à jour est 45 % plus rapide sur la 24H2, le temps de redémarrage accéléré de 39 % et l’utilisation de ressources CPU réduite de 15 %. De quoi faire une belle différence en pratique.

Des MàJ plus légères

Cerise sur le gâteau, Microsoft a également réduit la taille des mises à jour dans la plupart des cas. Si une application système a déjà été mise à jour via la Microsoft Store, alors le processus Windows Update ne téléchargera pas cette dernière, réduisant la taille de l’image système.

Ainsi, si vos applications Mail, Agenda, Bloc-Notes ou Edge tournent déjà avec la dernière version disponible, ce sera ça de moins à mettre à jour via Windows Update. La méthode rappelle celle employée par Google qui utilise désormais le Play Store pour mettre à jour bon nombre de ses applications système.

Les propriétaires de machines Windows 11 devraient donc profiter de toutes ces nouveautés lors de la prochaine vague de mise à jour. Tandis que les millions de PC encore bloqués sur Windows 10 ne pourront que regarder tout ça avec tristesse.