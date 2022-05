Windows 11 : les applications Android vont faire leur apparition en France

Lancé aux États-Unis en preview, l’Amazon Appstore arrive bientôt aussi sur Windows 11 en France. Microsoft en a fait l’annonce, mardi, lors de sa conférence Build destinée aux développeurs. Les applications Android seront ainsi disponibles pour les PC et autres appareils compatibles depuis le Windows Store.

Avoir des applications Android disponibles sur son PC : Microsoft l’avait promis, ce sera bientôt aussi possible pour les utilisateurs de Windows 11 dans l’Hexagone. Depuis octobre dernier, l’Amazon Appstore est intégré au Windows Store en version preview aux États-Unis. Les PC et appareils compatibles français vont y avoir droit eux aussi.

Ce mardi, lors de la conférence Build destinée aux développeurs, Microsoft a indiqué que la preview allait être disponible dans cinq nouveaux pays (Allemagne, France, Italie, Japon et Royaume-Uni). Aucune date de déploiement n’a été annoncée, mais cela devrait intervenir d’ici la fin d’année. Le fonctionnement sera, quant à lui, identique à la mise en place américaine.

Des applications Android sur PC

Avec le lancement du nouveau Windows 11, Microsoft a revu son Store de fond en comble et l’une des principales annonces concernait l’arrivée de l’Amazon Appstore directement intégré pour proposer des applications Android sur le nouvel OS.

« Le nouveau Microsoft Store sur Windows a été reconstruit de zéro pour les développeurs en raison de la croissance phénoménale du nombre d’applications et de jeux apportés », explique-t-on chez Microsoft. Il faut dire qu’au premier trimestre 2022, la firme de Redmond a déjà enregistré une augmentation de plus de 50 % de nouvelles applications et jeux sur le Microsoft Store par rapport à l’an dernier.

L’arrivée de l’Amazon AppStore et ses applications Android signifie aussi un ajout notable de milliers d’apps compatibles pour Windows 11. Un catalogue qui « va continuer de grossir chaque mois », promet Microsoft.

Comment tester Amazon Appstore sur Windows 11 ?

Pour pouvoir profiter des applications Android sur Windows 11 comme les Insiders américains, il faudra néanmoins répondre à quelques critères. Tout d’abord, être inscrit au programme Windows Insiders dans le canal Beta bien entendu, mais aussi avoir un PC tournant sous Windows 11 avec un accès à la virtualisation.

A vous ensuite le téléchargement de l’Amazon Appstore depuis le Microsoft Store et l’installation également de Windows Subsystem for Android.

On vous explique tout dans ce tutoriel sur l’installation de vos futures applications Android sur votre PC.

