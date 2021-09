Windows 11 : le Microsoft Store se remplit juste avant le lancement

La nouvelle politique du Microsoft Store sur Windows 11 semble convaincre les éditeurs. Certains géants comme Discord et Epic Games lancent leurs applications sur la boutique de Windows.

Avec Windows 11, Microsoft veut (re)donner un intérêt à la boutique d’application préinstallée sur son système d’exploitation. En dehors de ses problèmes de navigations et de ses bugs, le Microsoft Store de Windows 10 était particulièrement vide, ou plutôt uniquement rempli d’applications malveillantes que Microsoft ne filtrait pas pour gonfler les stats de sa boutique.

Pour son nouveau système, Microsoft a annoncé une série de mesures qui commencent à porter leurs fruits. Des applications populaires rejoignent le Microsoft Store juste avant le lancement de Windows 11. On avait déjà pu noter l’ajout de WinZip et OBS Studio ces derniers mois.

Des applications « classiques » réunies dans un endroit pratique

La philosophie du Microsoft Store avec Windows 11 a changé. Fini les applications « UWP » obligatoires, ou même des systèmes de packaging demandant aux développeurs de retravailler leurs applications. Désormais, il est possible d’intégrer « bêtement » une application sur le Microsoft Store comme on proposerait son fichier d’installation directement sur le site officiel. Le fonctionnement est le même et le téléchargement peut même passer par le réseau de l’éditeur plutôt que celui de Microsoft. La commission tombe alors à 0%, gommant ainsi les derniers reproches ou doutes que pourraient avoir les éditeurs.

Alors, à quoi bon télécharger sur le Microsoft Store si l’on retrouve la même application qu’en la téléchargeant directement depuis le site officiel ? Une simplicité d’accès et la possibilité à terme de retrouver toutes ses applications au même endroit d’une façon plus pratique. La boutique a en plus le bénéfice d’être désormais fluide, performante et agréable à utiliser.

À quelques jours du lancement de Windows 11, Microsoft fait donc le tour des applications que la firme a réussi à intégrer dans sa boutique dans les temps. On retrouve tout de même quelques grands noms.

Discord

Zoom Cloud Meetings

KakaoTalk

Luminar AI

Music Maker

VLC

TeamViewer

Adobe Acrobat Reader DC

LibreOffice

Microsoft PowerToys

Microsoft Visual Studio Code

Microsoft Visual Studio Community

Reddit

Wikipedia

TikTok

Lyft

Quizlet

Tumblr

Opera

Yandex Browser

Vous serrez peut-être surpris de trouver des applications de Microsoft tout juste ajoutées maintenant. Eh oui, même Microsoft se refusait à publier certaines de ses applications sur le Microsoft Store de Windows 10. C’est dire l’étendue des dégâts à réparer.

Autre élément intéressant à relever : la présence d’Opera et Yandex Browser dans le Microsoft Store. La boutique est désormais ouverte aux navigateurs alternatifs, peu importe le moteur de rendu utilisé. Auparavant, les navigateurs devaient forcément utiliser le moteur de rendu de Microsoft Edge. Une règle inspirée d’iOS qui oblige les navigateurs à utiliser le moteur de Safari.

Le cas particulier d’Epic Games : boutique dans la boutique

Il y a un cas assez amusant parmi les applications ajoutées sur le Microsoft Store : celui de l’Epic Games Store. L’éditeur de Fortnite propose en effet non pas son jeu phare, mais carrément la boutique entière de jeux vidéo qu’il propose déjà sur Windows. Il s’agit d’un concurrent direct de Steam et du Microsoft Store, qui se retrouve dans le Microsoft Store.

Ce n’est pas la première fois que l’on apprend l’ajout d’une boutique d’un autre éditeur au Microsoft Store. Lors de la présentation de Windows 11, Microsoft avait annoncé l’ajout d’applications Android grâce à l’Amazon App Store. Il s’agissait alors d’une véritable intégration au store de Windows 11. Là, c’est différent, il faudra télécharger et installer l’Epic Games Store qui se lancera totalement indépendamment du Microsoft Store.

The Epic Games Store is coming to the Windows Store! Microsoft is again leading the industry forward with Windows, now an open platform with an open store.https://t.co/nFWP9lUGpC — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 28, 2021

Pour Epic Games aussi il s’agit d’une petite victoire. En effet, pour Tim Sweeney, patron d’Epic Games, il s’agit de la démonstration d’une plateforme ouverte à une concurrence saine. Il ne manquera évidemment pas d’utiliser cet exemple dans son procès contre Apple et Google concernant les plateformes mobiles.