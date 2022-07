Surface Duo 2 : un modèle milieu de gamme annulé se retrouve sur eBay

Un listing eBay, depuis supprimé, nous donne un aperçu d'un appareil Surface Duo encore jamais présenté. Ce modèle, qui devait proposer des caractéristiques quelque peu rabotées, aurait été repoussé une première fois, mais pourrait tout de même voir le jour dans un avenir proche.

eBay semble décidément être l’endroit privilégié pour revendre des prototypes de produits n’ayant pas encore vu le jour et ce n’est pas cette nouvelle annonce qui nous fera dire le contraire. Un appareil inconnu et ressemblant étrangement au Surface Duo 2 de Microsoft vient en effet d’y faire une courte apparition.

Un modèle plus abordable dans les cartons

Présenté comme une unité développement du Surface Duo 2, cet appareil, qui a vu son annonce supprimée depuis, nous donne notre tout premier aperçu de ce produit que Microsoft semblait vouloir présenter comme alternative version moins chère au Surface Duo 2.

Sur les images fournies par l’annonce, on pouvait apercevoir un appareil aux formes similaires à celles du Surface Duo 2 avec un design légèrement plus rond, une finition mate et un module caméra moins proéminent.

Le Surface Duo aperçu sur eBay // Source : eBay

Ce produit qui porterait le nom de code « Cronos » pourrait encore trouver son chemin vers les rayons plus tard dans l’année selon Windows Central et constituerait une version moins coûteuse du Surface Duo 2.

Une fiche technique moins dense

Il s’agirait ici d’un produit moins véloce qui embarquerait une puce milieu de gamme, une double caméra arrière, des écrans complètement plats qui ne seraient plus incurvés à l’intérieur pour afficher des notifications sur la tranche du téléphone et un revêtement entièrement en plastique.

Toujours selon Windows Central, Microsoft aurait annulé ce produit fin 2021 pour se concentrer sur la prochaine version du Surface Duo qui serait, selon eux, prévue pour fin 2023. Le média suppose également qu’il pourrait être appelé le « Surface Duo Go ».

La société travaille désormais sur l’implémentation d’Android 12L sur ses appareils existants et peut être qu’un Surface Duo lancée à un tarif plus abordable que le dernier modèle (démarrant à 1599 euros) pourrait finir par convaincre certains septiques.

