PC Game Pass : Xbox ajoute une fonction super pratique à son service

Microsoft a mis à jour l'application Xbox sur Windows avec de nombreux correctifs. La nouvelle version intègre également les données du site How Long To Beat très appréciés des joueurs et des joueuses à l'agenda chargé.

Connaissez-vous le site How Long To Beat ? Déjà très apprécié par de nombreux joueurs et joueuses, il permet de documenter le temps nécessaire pour finir l’épopée d’un jeu ou le compléter à 100 %. Ce sont les joueurs et joueuses qui nourrissent les données de ce site. Si vous avez un agenda chargé et peu de temps pour jouer, la durée de vie d’un jeu peut devenir un critère crucial avant de sélectionner un nouveau titre à explorer.

La très bonne idée de la semaine nous vient de Microsoft qui a décidé de signer avec le site How Long To Beat pour intégrer les données à son Xbox Game Pass sur PC. Deux services pratiques qui allaient déjà de pair pour les utilisateurs.

La mise à jour corrige également un certain nombre de bugs et promet d’améliorer les performances du service.

Choisissez votre jeu en fonction de sa durée

Depuis la dernière mise à jour de l’application Xbox sur Windows 10 et Windows 11, les abonnés au PC Game Pass peuvent donc découvrir la durée de vie des jeux sur leur fiche détaillée.

Comme souvent avec Microsoft, la traduction en français de la fonction laisse à désirer. Ainsi les complétionnistes deviennent des « finaliseurs », alors que le compteur pour finir l’histoire principale devient la « principale histoire ».

Reste que cette intégration va être très pratique pour choisir son prochain jeu. Le temps peut être une denrée précieuse et le Game Pass regorge de jeux courts et très plaisants comme Unpacking, finissable en seulement trois heures.

Microsoft s’est probablement rendu compte que le premier réflexe à l’annonce des nouveaux jeux du Game Pass, pour de nombreux joueurs, était de vérifier leur durée de vie. Avec cette intégration, la firme règle cette question.

Quid de l’usage des données

Se pose alors la question du rapport de Microsoft avec ces données. Est-ce que la firme va privilégier à l’avenir les jeux plus longs ou plus courts en fonction des choix des joueurs et des données How Long To Beat ? Il est trop tôt pour le déterminer.

Rappelons tout de même que Microsoft, comme les autres fabricants et éditeurs du secteur, peut déjà collecter de nombreuses informations sur le comportement des joueurs. Cela permet de tracer des stratégies aussi bien pour le développement des jeux que pour l’avenir de la plateforme.

