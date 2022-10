« Ces casques nous auraient tués », le casque mixte de Microsoft sous le feu des critiques de l’armée américaine

Plus de 80 % des soldats utilisant IVAS, le casque de réalité mixte développé par Microsoft pour l'armée américaine, ont souffert de nausées, de fatigue oculaire et de maux de tête lors du dernier test sur le terrain.

Alors que Meta vient d’annoncer un ambitieux casque à destination des professionnels, Microsoft collabore avec l’armée américaine en adaptant les lunettes HoloLens 2. Depuis son annonce, en 2018, le projet a suscité beaucoup de méfiances en interne.

Ce casque intègre plusieurs capteurs, caméras et GPS. Cela permet aux soldats d’avoir l’imagerie thermique, la vision nocturne et la navigation, entre autres fonctionnalités, directement sur un écran devant leurs yeux. De plus, les informations sont diffusées via un réseau tactique qui permet aux membres d’un peloton de savoir en temps réel où se trouvent leurs compagnons.

De premiers résultats mitigés

Cette collaboration a donné de premiers résultats sur les performances du casque. Il s’avère que plus de 80 % des soldats, utilisant IVAS, ont souffert de nausées, de fatigue oculaire et de maux de tête lors du dernier test sur le terrain. Selon l’article de Bloomberg, ces premiers résultats sont littéralement un casse-tête. Un rapport du Pentagone parle de « déficiences physiques qui ont affecté la mission », c’est-à-dire qu’ils n’ont pas permis le déroulement normal des exercices programmés.

Comme le rapporte Business Insider, l’HoloLens a tout de même fait ses preuves, sauf en combat simulé. Cela ne signifie pas nécessairement que l’HoloLens a échoué. Cependant, il y a un problème pratique au sens le plus strict du terme : la lumière émise par l’HoloLens permet de déterminer la position du porteur. La lueur de l’appareil était visible à des centaines de mètres de distance. Les militaires ont également critiqué le champ de vision limité ainsi que la taille et le poids du casque, qui restreignaient les mouvements.

Ces problèmes ont une nouvelle fois déclenché des alertes autour de la mise en place du projet, au-delà des progrès que Microsoft a réalisés ces dernières années. L’acceptation du casque de réalité mixte reste faible chez les soldats, ce dernier ne servirait à rien dans le succès des missions. Rappelons que l’alliance entre Microsoft et l’armée américaine pour le développement et la mise en œuvre d’IVAS va durer 10 ans et impliquer un investissement de près de 22 milliards de dollars.

