Microsoft a changé : 4 choses à savoir sur sa façon de gagner de l’argent

C'est historique pour Microsoft. La firme a dévoilé ses résultats financiers et l'on y découvre une nouvelle répartition de ses revenus. Le modèle économique du géant n'est plus le même.

Comme de nombreuses firmes, Microsoft a présenté les résultats financiers de son trimestre, le premier de son exercice 2023. Derrière les chiffres se cachent plusieurs changements profonds pour la firme qu’il faut analyser. Sans surprise, Microsoft va très bien avec 17,6 milliards de dollars de bénéfice pour 50,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en seulement trois mois.

Le cloud dépasse les 50% des revenus du groupe

Premier élément à relever, pour la première fois, le chiffre d’affaires provenant des services tournant dans le cloud (Azure, la version entreprise de LinkedIn, Office 365 et Dynamic 365) recoupe plus de 50 % des revenus de Microsoft.

Auparavant, la répartition entre les services dans le cloud, les services pour les entreprises hors du cloud, la vente de Windows et des appareils pour les particuliers était davantage équilibrée.

Cela fait un moment que cette tendance a débuté au sein du groupe, et ce trimestre en marque une concrétisation. C’était jusque-là une des forces de Microsoft parmi les géants de ne pas être dépendant d’un seul segment, contrairement à la publicité chez Google et Meta (Facebook) ou la vente d’appareils pour Apple.

L’effet du covid est passé : le PC est en déclin

Ce qui a aidé le cloud à dépasser 50% des revenus de Microsoft c’est aussi la décroissance de 3% enregistrée sur le secteur destiné aux consommateurs. Dans cette rubrique, la firme intègre les ventes de Windows, de ses PC Surface, de Bing et du gaming Xbox, bref tout ce qui est destiné au grand public.

Derrière cette décroissance de 3% se cache surtout une chute de 15% des revenus liés à Windows et pour cause : il se vend désormais beaucoup moins de PC que pendant la pleine crise du Covid qui avait généré un boom du secteur.

On savait que le secteur du PC était en déclin et c’est donc logique de voir Microsoft annoncer une baisse des revenus de Windows, le leader du secteur.

La stratégie Series S et Game Pass fonctionne pour Xbox

Côté grand public il y a toutefois une bonne nouvelle chez Microsoft du côté du gaming. Si le gaming enregistre une faible croissance de 4%, elle est tout de même positive car Microsoft note une baisse des revenus liés au contenu first et third party. Autrement dit, il se vend moins de jeux vidéo dans l’écosystème Xbox, et Microsoft touche donc moins de commissions, mais la firme s’en sort grâce à la hausse de vente des consoles et d’abonnement au Game Pass.

Le géant n’a pas communiqué de chiffre concernant le nombre d’abonnés au Xbox Game Pass, mais note que c’est cet abonnement qui tire les résultats du gaming vers le haut.

Concernant les ventes de consoles, il faut en particulier pointer du doigt les ventes de consoles Xbox Series S, la console très accessible de Microsoft. Dans l’appel aux investisseurs, Satya Nadella, le patron de Microsoft, a indiqué que plus de 50% des clients de cette console étaient des nouveaux venus dans l’écosystème Xbox.

La stratégie de Microsoft de commercialiser deux consoles de jeux de nouvelle génération dont une avec un design facilement intégrable et très accessible financièrement semble porter ses fruits.

La victoire des formules d’abonnement

Le Game Pass n’est pas le seul abonnement qui semble rendre Microsoft contente de ses résultats. On peut également lire que la version grand public de Microsoft Office, bientôt renommé en Microsoft 365, continue sa croissance.

Ici, la firme donne des chiffres : il y a 61,3 millions d’abonnés à Microsoft 365. On ne parle pas ici de Office 365 pour les entreprises, mais bien des abonnements Microsoft 365 Individuel ou Familial.

