Certains grands noms vont disparaître du Store Xbox 360, voici lesquels

Microsoft a établi une liste de jeux Xbox 360 vraisemblablement amenés à disparaître très bientôt du Store de son ancienne console. Une manœuvre qui pourrait priver les joueurs de certains titres, indisponibles à ce stade sur les boutiques Xbox One et Xbox Series S | X.

Microsoft s’apprête à supprimer de sa boutique Xbox 360 une sélection de jeux, ainsi que leurs extensions et contenus in-game. Comme le précise Windows Central, certains de ces titres ne sont pas référencés sur les magasins des consoles actuelles de Microsoft, les Xbox Series S | X, ni même sur le Store de la Xbox One. Il se peut donc qu’une partie de cette sélection soit purement et simplement retirée de la vente sans autre alternative pour les joueurs. Et, en l’occurrence, la suppression voulue par Microsoft interviendra très prochainement.

« À partir du 7 février 2023, un nombre limité de jeux, d’extensions et de contenus in-game ne pourront plus être achetés sur certains marchés via la boutique Xbox 360 », explique ainsi Microsoft dans un communiqué partagé au site spécialisé Gematsu. « Ces titres ne seront plus achetables sur la boutique Xbox 360, mais [les jeux de cette sélection] disponibles actuellement sur les boutiques Xbox One et Xbox Series X|S pourront toujours être acquis », précise la firme.

Quels jeux concernés en France ?

Comme l’indique également Microsoft, il sera toujours possible de lancer ces jeux physiquement sur une Xbox 360 si vous possédez un disque. Vous pourrez aussi les télécharger à votre guise si vous les aviez préalablement achetés sur la console. Pour les titres rétrocompatibles (ce n’est pas le cas de tous), le géant de Redmond assure qu’il restera également possible d’y jouer sur les Xbox récentes… à condition d’en posséder d’ores et déjà une copie physique ou numérique.

Si vous êtes rapides, notez enfin qu’il est toujours possible d’acheter les jeux que Microsoft prévoit de supprimer du Store Xbox 360. Il faudra simplement passer à la caisse avant le 7 février.

Voici quoi qu’il en soit la liste complète des titres menacés de suppression pour le marché français :

Assassin’s Creed Brotherhood

Assassin’s Creed® III

Assassin’s Creed® IV

Assassin’s Creed® Liberation HD

Blood of the Werewolf

Blue Dragon

Breakdown

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Ghosts

Castle Crashers

Cloning Clyde

Counter-Strike: GO

Dark SoulsTM

Darksiders II

DAYTONA USA

Defense Grid

Eets: Chowdown

Far Cry® 2

Final Fight: DblImpact

Iron Brigade

Jeremy McGrath’s Offroad

Jet Set Radio

Left 4 Dead

Left 4 Dead 2

LIMBO

Lost Odyssey

Mass Effect 2

MONOPOLY DEAL

Mutant Blobs Attack

N+

Outpost Kaloki X

Peggle ® 2

Phantom Breaker:Battle Grounds Prince of Persia

R.U.S.E.

Sega Vintage Collection : Alex Kidd & Co. Skate 2

South ParkTM: The Stick of TruthTM Spelunky

SplinterCellConviction

Star Wars Battlefront

Star Wars KOTOR 2

The Orange Box

The Raven Episode 1

Au besoin, vous pouvez consulter à cette adresse la liste pour les autres pays concernés par cette coupe sombre. Elle peut changer légèrement d’un pays à l’autre.

