Xbox Series S | X : Microsoft dévoile des extensions de stockage 2 To et 512 Go aux prix costaud

Les joueurs Xbox vont pouvoir étendre le stockage de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S avec des cartes Seagate de 512 Go ou 2 To. Attention toutefois au tarif de lancement de ces nouveaux produits.

Avec des jeux de plus en plus volumineux, passant aisément la barre des 100 Go, le stockage sur console se fait très rare. Les nouvelles consoles, que ce soit les Xbox Series S et Series X ou la PlayStation 5 intègre en plus un stockage SSD assez rapide, mais plutôt limité en taille. Nous l’avions notamment remarqué lors de notre test de la Xbox Series S où le stockage effectif est limité à 364 Go.

Pour proposer d’étendre le stockage interne, Sony et Microsoft ont pris des approches très différentes. PlayStation vous propose d’installer un SSD dans la PS5 à coup de tournevis, alors que Microsoft passe par une solution plus élégante, mais aussi plus couteuse.

Seagate reste le partenaire privilégié de Xbox

Après une première carte d’extension de stockage SSD développé par Seagate au lancement de la console, le partenaire de Microsoft lance deux nouvelles références en cette fin d’année. Voici la nouvelle gamme de cartes :

512 Go : 164,99 euros

1 To : 269,99 euros

2 To : 489,88 euros

Vous avez bien lu, pour installer une carte d’extension 2 To à l’arrière de votre Xbox, il faudra payer près du prix d’une Xbox Series X neuve. La carte 512 Go coûte quant à elle, la moitié du prix d’une Xbox Series S neuve.

C’est le prix à payer pour une solution semi-propriétaire, basée sur le format CFExpress et intégrant un SSD NVMe 2230 PCI Express 3.0, qui va être très simple à installer et transporter d’une console à l’autre. Quand on regarde la liste des SSD compatibles avec la PS5, on se rend compte que les tarifs sont très proches. Attention en revanche, la PS5 demande des SSD PCI Express 4.0 beaucoup plus performants, ce qui explique aussi ce tarif.

Il faudrait désormais savoir si d’autres partenaires signeront avec Microsoft pour créer une concurrence et tirer les prix vers le bas. Compatible avec l’univers PC, les SSD pour PS5 devraient voir leur rapport capacité/prix s’améliorer au fil du temps assez naturellement. Avec une solution plus contrôlée, c’est à Microsoft de faire en sorte que les prix restent compétitifs.

La carte d’extension 512 Go sera disponible en novembre, mais il faudra attendre décembre pour mettre la main sur la version 2 To.