Microsoft Outlook devient gratuit sur Mac pour conquérir toujours plus d’utilisateurs

Depuis ce mardi 7 mars, l'application de gestion d'e-mails Microsoft Outlook est disponible gratuitement à tous les utilisateurs du système d'exploitation macOS d'Apple. Une décision qui s'inscrit dans une stratégie de conquête d'utilisateurs, autant sur Mac que Windows.

C’est un cadeau de Noël en mars de la part de Microsoft. À compter de ce mardi 7 mars 2023, l’application bureau du client d’e-mail Outlook est désormais gratuite pour tous utilisateurs de macOS. Si l’application mobile du service de Microsoft est gratuite depuis un moment sur iOS et Android, il fallait jusqu’ici payer un abonnement Microsoft 365 (au prix minimum de 69 euros par an) pour utiliser son logiciel sur ordinateur.

Comme le note le média en ligne The Verge, cette décision fait écho à d’autres projets de modernisation d’Outlook afin d’être plus attractif auprès des utilisateurs.

Une application repensée pour macOS dès 2020

Disponible gratuitement via l’App Store des ordinateurs d’Apple, le client de gestion de courriel de Microsoft semble avoir été développé pour convertir les utilisateurs macOS. Dès 2020, le géant américain a mis à jour le design et les fonctionnalités de son application Outlook pour Mac, de sorte à mieux s’intégrer aux habitudes de ces consommateurs potentiels.

En plus de prendre en charge les adresses e-mail iCloud, le service s’adapte aux codes logiciels d’Apple, s’intégrant au système de notification de macOS et proposant un widget de calendrier. Outlook est également compatible avec la fonction Continuité (Handoff) d’Apple, qui permet de reprendre ses tâches là où on les avait arrêtées si l’on utilise l’application sur un iPhone et sur un Mac. Surtout, cette nouvelle version d’Outlook a été optimisée pour les processeurs M1 et M2 d’Apple.

À l’avenir, Microsoft annonce aussi qu’Outlook permettra bientôt d’ajouter une icône dans la barre de menu macOS pour accéder rapidement à une version miniature de vos événements à venir dans le calendrier. L’application devrait par ailleurs intégrer la fonction Concentration (Focus) d’Apple, offrant la possibilité de filtrer les notifications reçues selon votre type d’activité (temps personnel ou temps professionnel par exemple).

Outlook plus accessible pour conquérir des utilisateurs

Paradoxalement, l’application bureau d’Outlook nécessite encore un abonnement payant pour être utilisée sur Windows, le système d’exploitation de Microsoft. Mais cette contradiction ne devrait bientôt plus en être une : la gratuité d’Outlook pour Mac s’inscrit dans une démarche générale de rendre plus accessible le client web auprès des utilisateurs.

Comme le rappelle The Verge, Microsoft teste depuis bientôt un an une nouvelle version d’Outlook pour Windows, baptisée One Outlook. À l’inverse de sa version actuelle, celle-ci est basée sur la version web gratuite du service et prend la forme d’une Progressive web app (PWA), une application techniquement composée de pages web afin d’être plus fluide et moins consommatrice de mémoire vive. À terme, Microsoft prévoit de combiner l’application par défaut d’e-mail et de calendrier de Windows avec ce nouvel Outlook, proposé gratuitement. « One Outlook » pour les gouverner tous.

Toutefois, Microsoft ne prévoit pas de transformer Outlook pour Mac en PWA : selon un membre de l’équipe de développement questionné par The Verge, l’entreprise promet d’améliorer encore longtemps leur application native pour macOS.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.