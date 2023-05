Windows 12 : un concept séduisant révèle ce que pourrait être le prochain OS de Microsoft

En attendant que Microsoft dévoile officiellement Windows 12, voici un concept prometteur pour le futur système d'exploitation de Microsoft.

Alors que Microsoft n’a pas encore confirmé officiellement le successeur de Windows 11, il est de notoriété publique que Windows 12 arrivera sous peu. Pour l’instant, toutefois, nous ne pouvons que spéculer sur l’apparence de cette nouvelle version. Un designer du nom d’Addy Visuals a récemment créé une vidéo non officielle présentant un concept intéressant du futur système d’exploitation de Microsoft.

On peut espérer que quelqu’un de haut placé chez Redmond prenne le temps de regarder cette vidéo, car elle intègre de nombreuses demandes d’utilisateurs de Windows. Ce Windows 12 conceptuel est en quelque sorte un mélange de Windows 11 et de son prédécesseur.

Pour aller plus loin

Windows 12, puces ARM et IA : le plan de Microsoft pour affronter Apple

Un concept non officiel qui pourrait plaire aux utilisateurs

Dans cette vidéo, Addy Visuals prend en compte de nombreuses demandes d’utilisateurs de Windows, combinant les meilleures fonctionnalités de Windows 11 et de son prédécesseur, Windows 10. Le menu Démarrer en est un exemple frappant, rappelant visuellement et positionnellement la version de Windows 11, mais fonctionnant davantage comme celui de Windows 10.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le menu Démarrer en est un bon exemple, rappelant visuellement et en termes de position la version Windows 11, tout en étant fonctionnellement basé sur Windows 10. Une autre fonctionnalité intéressante suggérée par la vidéo est la création de dossiers d’applications sur la barre des tâches, permettant de garder la zone plus propre et mieux organisée. De plus, la vidéo montre un dock intelligent offrant des actions rapides applicables aux fichiers et dossiers sélectionnés.

Le concept propose également des widgets que vous pouvez placer sur le bureau, ainsi qu’une meilleure disposition du menu Démarrer avec des sections dédiées aux épingles, aux applications les plus utilisées, aux widgets et à la liste de tous les programmes.

L’explorateur de fichiers présenté dans la vidéo offre de beaux visuels et une « zone de dépôt » soignée où vous pouvez stocker temporairement vos fichiers et dossiers, une sorte de Presse-papiers 2.0.

Cette vidéo montre ce que les gens attendent du système d’exploitation de Microsoft : choix, flexibilité et cohérence. Bien qu’il ne s’agisse que d’un concept non officiel, il pourrait donner un aperçu de ce que les utilisateurs aimeraient voir dans la prochaine version de Windows.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).