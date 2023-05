Microsoft intègre la meilleure fonction de macOS à Windows avec ses PowerToys

Les PowerToys de Microsoft passent en version 0.70. Cette mise à jour apporte une nouveauté inspirée de macOS très attendue : l'aperçu de fichiers.

Vous a-t-on déjà dit à quel point nous aimons les PowerToys chez Frandroid ? C’est encore plus vrai depuis la mise à jour 0.70 de cet ensemble d’outils publiée il y a quelques jours.

Un nouveau PowerToys puissant inspiré de macOS

Les PowerToys, c’est un petit logiciel conçu par Microsoft et apportant des fonctionnalités pratiques à Windows. On peut notamment évoquer les Fancy Zones pour disposer les fenêtres comme on le souhaite sur son écran, la gestion des majuscules accentuées et bien plus encore. On notera d’ailleurs que bon nombre de ces fonctions sont inspirées de macOS ou de distributions Linux.

La dernière en date est justement tout droit tirée du système d’exploitation d’Apple et s’appelle « Aperçu » (ou « Peek » en anglais). Comme son nom l’indique, cet outil est pensé pour obtenir très vite l’aperçu d’un fichier sans avoir à attendre qu’un logiciel dédié s’ouvre. C’est particulièrement pratique pour vérifier un détail sur une image sans avoir à lancer l’application Photos.

Cette nouveauté est tellement inspirée d’Apple qu’elle en reprend même une partie de son raccourci. Alors qu’il suffit sur macOS d’appuyer sur la barre d’espace pour consulter un fichier, les PowerToys proposent par défaut le raccourci « Ctrl + espace ». Nos premiers essais ont montré qu’il est possible d’ouvrir les images, les PDF ou encore les vidéos. Attention : dans ce dernier cas, un lecteur s’ouvre, mais il ne prend pas forcément en compte les codecs de décompression et il se peut que vous vous trouviez en présence d’une image noire.

Dans le cas où aucun aperçu n’est disponible, les PowerToys affichent alors des informations sur le fichier (nom, type, taille et date de dernière modification).

Voilà une excellente nouvelle pour les utilisateurs et utilisatrices de Windows 10 et Windows 11. Totalement indispensable, cette fonctionnalité devrait avoir sa place au sein même du système, sans avoir à installer un logiciel supplémentaire. Il existe d’ailleurs quelques applications sur le Microsoft Store qui proposent la même chose, à l’instar de QuickLook… que nous pouvons désormais désinstaller.

