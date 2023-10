Pourquoi Xbox est en train de bloquer les accessoires tiers sur ses consoles ?

Microsoft est visiblement en train de partir à la chasse aux accessoires non autorisés sur ses consoles Xbox.

Microsoft est visiblement en train de restreindre l’usage d’accessoires tiers sur ses consoles Xbox. De nombreux utilisateurs ont ainsi vu leurs manette, volant ou joystick devenir inutilisables suite à une mise à jour.

Si la nouvelle semble alarmante, elle ouvre cependant la voie à un programme de certification plus solide pour les accessoires Xbox.

Xbox dit au revoir aux accessoires non autorisés

La mise à jour 10.0.25398.2266 du 16 octobre dernier pour systèmes Xbox a apparemment empêché certains joueurs d’utiliser leurs accessoires tiers pendant des parties de jeu en ligne. Le message d’erreur affichait alors « Un accessoire connecté n’est pas autorisé ».

Selon le message d’erreur, le blocage définitif de ces accessoires est prévu pour le 12 novembre 2023. On parle ici de tous ceux qui ont été officiellement validés par Microsoft, notamment les accessoires sans fil. De nombreux joueurs utilisent des accessoires non officiels, par manque de moyen ou même d’accès.

Si jusqu’à maintenant, seuls les accessoires filaires pouvaient recevoir le tampon de Microsoft, il semblerait que la firme soit en train de revoir sa politique. Selon les sources de Windows Central, les manettes, volant, joystick sans fil pourrait bientôt être officiellement supporté par les consoles Xbox, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Des marques comme Razer, Turtle Beach, HyperX ou Nacon font déjà partie du programme et il faudra pour les autres s’acquitter d’une licence auprès de Microsoft pour se voir autorisé sur ses consoles. Les constructeurs plus modestes d’accessoires sans fil pour Xbox ne pourront sans doute pas s’aligner.

La question se pose surtout pour les appareils Cronus, dont les possibilités de scripting peuvent donner un avantage certain aux joueurs malintentionnés : auto-aim, meilleure gestion du recul et bien d’autres. Véritable souci dans des jeux comme Call of Duty, Valorant ou Fortnite, leur utilisation n’est pas détectée par les consoles pour le moment. Jusqu’à maintenant ?