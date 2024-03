Microsoft confirme à demi-mot l’arrivée d’une Xbox portable

Phil Spencer est fan des consoles portables et il le fait savoir : le président de Microsoft Gaming a encore évoqué les projets d'une Xbox portable, mais aussi les défis d'adapter Windows à ces nouveaux appareils de jeu.

Phil Spencer semble bien décidé à proposer une console portable Xbox à l’avenir. Le président de Microsoft Gaming n’a jamais caché son intérêt pour ce nouveau format dans de nombreuses interviews ces dernières années.

Et visiblement, les équipes de Xbox seraient bien en phase de conception pour cette console d’un nouveau genre, mais aussi pour adapter Windows aux appareils déjà existants.

Un projet déjà en conception

Dans une interview accordée au média Polygon lors de la Game Developers Conference de San Francisco, Phil Spencer a abordé le sujet sans aucune retenue, en partant toujours de son ressenti de joueur. « Je veux que ma Lenovo Legion Go se joue comme une Xbox », affirme-t-il en évoquant son expérience avec la console portable de Lenovo, sur laquelle la cross-progression ne fonctionne pas avec la version Xbox de Fallout 76.

L’équipe hardware de Xbox est en ce moment en train de réfléchir à « différentes formes pour le matériel et des choses qu’ils pourraient faire » rajoutant que la question toujours en suspens reste « que devrions-nous construire pour trouver de nouveaux joueurs ? ». Le nouveau crédo Xbox Anywhere est avant tout un moyen de recruter de nouveaux joueurs, plus que de faciliter l’expérience des existants. Mais cette expérience, notamment logicielle, reste aussi une des priorités du constructeur.

Une expérience portable Xbox à améliorer

Il parle notamment de ce qui est reproché à toutes ces consoles PC portables tournant sur Windows, à savoir leur expérience utilisateur : « Je veux pouvoir démarrer l’application Xbox en plein écran, mais en mode compact. […] Je veux que cela ressemble au tableau de bord de ma Xbox lorsque j’allume la télévision. Sauf que je le veux sur ces appareils. »

Actuellement, parcourir Windows est une traînée sur ces différentes consoles, qui proposent chacune leur launcher propriétaire, sorte de surcouche pour lancer ces jeux depuis une interface plus adaptée au format portable. Exception faite du Steam Deck et de son SteamOS qui reste encore le maitre étalon de l’expérience utilisateur sur console portable.

Xbox va donc travailler main dans la main avec les équipes de Windows pour en faciliter l’usage sur toutes ces consoles portables : « Les choses qui me frustrent habituellement sont davantage liées à Windows qu’aux appareils. C’est un domaine qui me tient à cœur. Par exemple, je veux pouvoir me connecter avec une manette. J’ai ma liste de choses à faire ».

Des jeux à optimiser pour tous les formats

Phil Spencer évoque enfin la nécessité pour les créateurs d’optimiser leurs jeux pour tous les formats : « Du point de vue du créateur de jeux, je peux alors créer une version unique de mon jeu qui couvre plus de matériel et touche plus de clients ». On pense ici à des jeux comme The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 qui proposent chacun un pré-réglage graphique pour le Steam Deck.

Tous les jeux ne seront bien sûr pas concernés, notamment les plus ambitieux techniquement, mais l’objectif est ici de « réduire la friction » pour les joueurs qui ne devraient pas avoir à acheter « une seule marque de console PC portable ». Si ces joueurs « choisissent d’aller jouer ailleurs, je ne veux pas qu’il ait l’impression d’être une moins bonne Xbox » avoue Phil Spencer.

Les deux dimensions, matérielle et logicielle, sont donc constamment à l’esprit de Xbox pour ce projet de console portable, qui pourrait ne pas voir le jour, car « les joueurs peuvent choisir d’autres marques que Xbox ». Attendons-nous donc, au minimum, à une version de Windows optimisée pour ces appareils.