Microsoft réunit à nouveau Windows et Surface sous un seul commandement

Le départ inattendu de Panos Panay avait contraint Microsoft à scinder, en septembre dernier, sa division Windows et Surface en deux branches distinctes. Ces dernières se regroupent aujourd'hui à nouveau, sous l'égide d'un dirigeant unique que l'on connaît déjà : Pavan Davuluri.

C’est officiel, Microsoft change de nouveau son fusil d’épaule concernant sa division bicéphale Windows et Surface. Après le départ surprise de Panos Panay l’année dernière, au profit d’Amazon, le géant de Redmond avait scindé cette part cruciale de son activité en deux entités distinctes, confiées à deux « executives » différents.

Mikhail Parakhin prenait ainsi le commandement d’une équipe focalisée sur Windows et les expériences Web de Microsoft ; tandis que Pavan Davuluri se voyait confier la direction de la branche Surface dans son ensemble. On apprend cette semaine que la division Windows et Surface se reforme, peu ou prou telle qu’on la connaissait l’année dernière, et que Pavan Davuluri en prend la tête — Mikhail Parakhin ayant pour sa part décidé d’« explorer de nouvelles opportunités », potentiellement en dehors de l’entreprise.

Un regroupement stratégique à l’heure de l’IA ?

« Cela nous permettra d’adopter une approche holistique pour développer des puces, des systèmes, des expériences et des appareils qui couvrent le client Windows et le cloud pour cette ère de l’IA », a commenté Rajesh Jha, vice-président exécutif de la division « Experiences and Devices » de Microsoft, dans un mémo interne que The Verge a pu consulter.

Dans l’organigramme actualisé de Microsoft, Pavan Davuluri est donc à présent chef de la division Windows et Surface, sous la responsabilité directe de Rajesh Jha. Avec ses 23 ans d’ancienneté chez Microsoft, Davuluri obtient donc un rôle central au sein du groupe. Par le passé, l’intéressé s’était notamment fait remarquer pour son implication dans le développement de processeurs en partenariat avec AMD et Qualcomm pour le compte des appareils Surface.

Notons que cette réorganisation intervient peu après l’arrivée chez Microsoft de Mustafa Suleyman, co-fondateur de Google DeepMind et de la start-up Inflection AI. Ce dernier a été bombardé chef de « Microsoft AI », la nouvelle division de Microsoft vouée à l’IA. Cette branche de l’entreprise a par ailleurs recruté de nombreux ex-employés d’Inflection AI pour se constituer une équipe de choix qui devrait travailler étroitement avec les effectifs de Pavan Davuluri.