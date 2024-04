Pourquoi la nouvelle fonction phare de Windows 11 ne sera pas disponible pour tout le monde

La nouvelle fonctionnalité AI Explorer de Microsoft sera annoncée le mois prochain et il semblerait qu'elle ne soit disponible que pour les possesseurs de PC avec la nouvelle puce Snapdragon X Elite de Qualcomm. Pour le moment.

C’est dans un mois quasiment pile que Microsoft va annoncer ses grands plans pour la suite de l’année 2024 lors de sa conférence Microsoft Build, entre PC IA, nouvelle gamme Surface et mise à jour majeure de Windows 11.

En parallèle, les constructeurs et OEM travaillent en coulisse pour préparer cette nouvelle génération de PC intelligents, avec leurs puces nouvelles générations toujours plus intelligentes. C’est évidemment le cas de Qualcomm avec sa très attendue Snapdragon X Elite, mais aussi Intel et AMD qui préparent de nouveaux processeurs pour la fin de l’année.

Il semblerait que sur le terrain de l’IA, Qualcomm ait cependant un terrain d’avance alors qu’une des fonctionnalités phares de Windows 11 24H2 ne serait réservée qu’à la puce ARM dans un premier temps.

AI Explorer exclusif aux appareils ARM

L’information a été révélée par le journaliste Zac Bowden du site Windows Central, qui cite ici le fouineur en chef @Albacore sur Twitter (X), qui a pu découvrir la configuration requise pour la fonctionnalité AI Explorer de la prochaine version de Windows 11.

Pour rappel, celle-ci permet d’explorer tout ce que vous avez pu faire sur votre ordinateur grâce à des requêtes en langage naturel, que ce soit l’ouverture ou la suppression de documents, le texte tapé dans n’importe quelle application, les sites web visités et les images visualisées.

AI Explorer sera visiblement au centre de l’expérience voulue par Microsoft pour les PC IA, mais ne sera visiblement réservée qu’aux machines intégrant une puce ARM64 Snapdragon X de chez Qualcomm. Aucune mention de l’architecture x86 donc, les processeurs Intel et AMD ne seront pas compatibles. Dans un premier temps.

Intel et AMD à la traine… pour le moment

Cela confirmerait donc le chiffre de 45 TOPS (Trillions or Tera Operations per Second) comme étant le minimum requis par Microsoft pour les NPU (unité de traitement neuronal) de ces PC portables labellisés « PC IA ».

Nous évoquions il y a peu les annonces d’Intel concernant sa future génération de processeurs mobile Lunar Lake. La grande promesse du constructeur pour cette puce attendue à la fin de l’année est l’intégration d’un NPU atteignant à lui seul les 45 TOPS pour toutes les opérations liées à l’IA. Il s’agit ici du même chiffre avancé par Qualcomm pour son Snapdragon X Elite, ainsi que d’AMD pour sa génération Strix Point qui arriverait au début de l’année 2025.

Gageons que cette exclusivité est temporaire aux PC ARM dans un premier temps, avant d’être compatible avec les futures plateformes d’Intel et AMD d’ici au début de l’année 2025. Qualcomm confirme sa légère avance sur ses concurrents alors que le constructeur est, on l’imagine, déjà en train de concevoir la prochaine version.