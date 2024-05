Ivre, Microsoft annonce l’ouverture d’un studio de jeu vidéo après en avoir fermé quatre

Voilà un sens du timing qui ne manquera pas de faire grincer des dents. Seulement quelques jours après avoir fermé quatre studios chez Bethesda, Microsoft annonce l'ouverture d'une nouvelle antenne en Pologne chez Activision.

Le 7 mai 2024, on apprenait par la presse que Microsoft avait décidé la fermeture de quatre studios chez Zenimax Bethesda. Parmi eux, notamment Tango Gameworks et Arkane Austin, pourtant adorés des fans. De quoi se poser la question de l’avenir de la marque Xbox, alors que Microsoft semble de plus en plus n’avoir des yeux que pour Activision Blizzard.

La dernière annonce en date de Microsoft ne devrait pas faire taire ces théories. En effet, sa branche Activision vient d’annoncer l’ouverture d’un nouveau studio en Pologne nommé Elsewhere. Un sens du timing que l’on peut interroger.

Quel genre de jeux pour Activision Elsewhere ?

D’après le communiqué de presse, il s’agit donc d’un tout nouveau studio situé à Varsovie en Pologne avec du support venant des États-Unis. Elswewhere ne travaillera pas sur Call of Duty, comme on peut s’y attendre de la part d’Activision, mais bien sur une toute nouvelle franchise. L’ambition paraît assez élevée puisque Activision parle d’une franchise AAA (comprenez : à gros budget) capable de redéfinir un genre et avec un accent sur la narration. De plus, Activision parle déjà d’aller au-delà du jeu vidéo avec cette franchise. On pense comprendre que la firme se verrait déjà bien proposer une adaptation en série ou film.

Pour faire briller sa nouvelle équipe, Activision indique avoir réussi à recruter des vétérans passés par CDProjekt, Ubisoft et Naughty Dog. Ils ont travaillé sur The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, Tom Clancy’s The Division, et Far Cry.

Puisqu’il s’agit d’un tout nouveau studio et qu’Activision souhaite développer un jeu AAA, on peut imaginer que l’on devra patienter plusieurs années avant de voir la couleur du premier jeu. À titre de comparaison, Microsoft a créé le studio The Initiative en 2018, et leur premier jeu Perfect Dark n’est toujours pas sorti en 2024.

Un timing malheureux

Disons-le clairement, l’annonce de ce nouveau studio par Activision n’a pas vraiment de rapport avec la fermeture des quatre studios chez Bethesda. Oui, les deux sociétés sont aujourd’hui la propriété de Microsoft, mais les deux branches opèrent de façon indépendante, avec des budgets différents. Activision a été intégrée en octobre 2023, et le projet d’ouverture de studio était sans doute déjà dans les cartons à ce moment-là.

Pour autant, on peut juger peu judicieux le timing de ces événements. Rappelons que Microsoft n’a jamais ouvertement communiqué sur la fermeture des quatre studios. On ne trouve aucun communiqué de presse ou déclaration de Phil Spencer, le CEO de Microsoft Gaming.