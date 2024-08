Windows 11 modernise enfin une fonction Windows vieille de 30 ans

La préversion 27686 de Windows 11 dans le canal Canary propose un changement pour le formatage des clés USB de plus de 32 Go. La correction d’un blocage vieux de 30 ans.

Dave Plummer ne pensait pas qu’une décision prise à la va-vite dans les années 90 resterait en place au sein de Windows jusqu’en 2024.

Il racontait en mars 2024 qu’une limite encore présente dans Windows 11 était de son fait. Une limite décidée sur un coup de tête et un bout de papier pour une interface jugée temporaire. Problème, cette interface utilisateur est encore présente Windows.

Heureusement, c’est bientôt fini. Après le bruit autour de cette limite, Microsoft a fini par remettre le nez dans cette partie du code source de Windows. La préversion 27686 dans le canal Windows Insider Canary la retire.

Le formatage au-dessus de 32 Go est possible

On parle plus précisément de la possibilité de formater des espaces de stockage en FAT32 avec une taille supérieure à 32 Go. Le FAT32 est un système de fichiers très utilisé sur les périphériques comme les clés USB. Il a le mérite d’être lisible nativement sous Windows, GNU/Linux et macOS.

Datant de 1996, le FAT32 connait bien des limites oui, plus que l’exFAT, l’ext4 ou le NTFS plus modernes, mais une limite de taille bien au-delà des 32 Go imposé par Windows pendant 30 ans.

Seulement avec une commande

Avec la mise à jour 27686, la limite est désormais celle du FAT32 : 2 To de stockage. Elle ne sera accessible qu’à travers la commande « format » dans le terminal Windows.

la fenetre pour formater une clé USB // Source : capture Frandroid

Microsoft n’a pas encore mis à jour l’interface graphique accessible au plus grand nombre d’utilisateurs. On espère que ce sera la prochaine étape pour la firme.