Voici le smartphone pliable que Microsoft pourrait créer

Un nouveau brevet déposé par Microsoft révèle les ambitions du géant technologique dans le domaine des smartphones pliants. L’entreprise de Redmond pourrait bientôt entrer dans l’arène avec un appareil capable de pivoter à 360 degrés, offrant une polyvalence sans précédent. Explications.

Le document mis à jour par le site mspoweruser.com, initialement soumis en février 2021 et rendu public le 1ᵉʳ octobre 2024, détaille un concept innovant qui pourrait redéfinir notre perception des appareils mobiles.

Ce smartphone ne se contenterait pas de se plier en deux, mais pourrait adopter diverses configurations, allant du format tablette à celui d’un ordinateur portable miniature.

Le brevet déposé par Microsoft décrit sur 38 pages un appareil composé de trois éléments principaux :

une coque arrière,

une couche de verre,

une couche émettrice de lumière intercalée entre les deux.

La particularité de ce design résidedans le fait qu’il y a des fentes spécialement conçues au niveau de la couche de verre et de la coque. Elles permettraient une flexion aisée de l’appareil sans créer de plis disgracieux, même lorsqu’il est complètement replié sur lui-même.

On sait que le pli est un casse-tête pour les ingénieurs car il peut encore se voir sur certains smartphones pliants, notamment sur le Google Pixel 9 Pro Fold et à moindre mesure sur les Samsung Galaxy Z Fold6 et Honor Magic V3, par exemple.

Une flexibilité multidirectionnelle

Mais, l’innovation ne s’arrête pas là. En effet, Microsoft décrit une méthode permettant de plier l’appareil dans différentes directions. Cette prouesse technique serait rendue possible grâce à l’utilisation combinée de la modification au laser et de la gravure humide.

Ces procédés garantiraient des transitions fluides entre les différentes positions de l’appareil, sans compromettre l’intégrité de l’écran.

Le smartphone pourrait donc être plié selon plusieurs angles prédéfinis : 0, 180, 300 et 360 degrés. Cette flexibilité offrirait une multitude de possibilités d’utilisation : mode tablette pour la lecture ou le visionnage de vidéos, mode ordinateur portable pour la productivité, ou encore format compact pour le transport.

Microsoft sur le marché des pliants

Ce brevet ne représente pas la première incursion de Microsoft dans le domaine des appareils pliants. L’entreprise a déjà commercialisé le Surface Duo, un smartphone à double écran qui a reçu un accueil très mitigé. Le Surface Duo 2, son successeur, n’a pas fait beaucoup mieux, voire pire.

Pourtant, les idées ne manquent pas dans ce segment de marché. On a récemment vu Honor déposer un brevet pour un smartphone qui se déplie dans 4 sens et Huawei a présenté le tout premier mobile pliant à 3 volets, le Mate XT que nous avons pu prendre en main.

La concurrence s’intensifie sur le marché des smartphones pliants. Certains attendent Apple comme le messie sur ce segment de marché, jugeant qu’il ne décollera que lorsque la firme de Cupertino entrera dans la danse.

Il semble toutefois que cela ne soit pas prévu tout de suite. Apple ne serait pas satisfait des technologies actuellement disponibles, jugeant que le pli est encore trop marqué, par exemple.

Même si les idées de Microsoft semblent intéressantes, pas sûr que cela percent vraiment sur ce marché.