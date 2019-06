Lors d’une interview, Phil Spencer, le patron de Xbox, est revenu sur les plateformes où xCloud sera disponible. La Switch n’est pas la priorité.

À l’E3 2019, Microsoft présentait ce qu’il avait de nouveau dans ses cartons pour xCloud, son service de cloud gaming. Les journalistes sur places ont notamment pu tester le service, comme Maxime Claudel de Numerama.

On a également appris que xCloud aurait le droit à une preview en octobre, et qu’il serait possible de se servir de sa propre Xbox comme serveur xCloud. Lors d’une interview avec le podcast GiantBomb, Phil Spencer est revenu sur la cible de xCloud.

Nous sommes concentrés sur Android

Le podcast a interrogé Phil Spencer sur l’éventuel partenariat entre Xbox et Nintendo, qui pourrait permettre de faire de la Switch l’une des plateformes (idéales) compatibles avec xCloud. La question était notamment de savoir quand les jeux Xbox seraient disponibles sur la Switch.

Phil Spencer explique qu’il aimerait évidemment que le Xbox Game Pass soit disponible partout, et donc même sur la Switch. À propos de xCloud il répond « nous sommes concentrés sur Android, parce que pour d’une certaine manière c’est le plus difficile en raison de la diversité de l’écosystème en termes d’appareils ».

Il ajoute « j’adore ce que Nintendo apporte à l’industrie, on a une très bonne relation avec eux, mais la Switch est suffisamment différente d’une Xbox pour que le portage de jeux ne soit pas trivial, donc il faut utiliser du streaming ».

Le problème c’est que « internationalement et stratégiquement, Android comme première plateforme est un choix plus logique, et va nous prendre beaucoup de temps ». Il explique tout de même que la Switch serait un bon moyen d’emporter ses jeux Xbox en mobilité, en complément d’une Xbox dans le salon à côté de son téléviseur, mais ce n’est pas la priorité face à Android.

On peut mentionner que les Microsoft et Nintendo semblaient effectivement plus proches que jamais à l’E3. Les jeux de Microsoft, Minecraft Dungeons et New Super Lucky’s Tale ont été annoncés pour la Nintendo Switch. Surtout le jeu Super Smash Bros Ultimate intégrera bientôt les personnages Banjo et Kazooie, venant historiquement de la Nintendo 64, mais dont les droits appartiennent aujourd’hui à Microsoft via le rachat de Rare en 2002.

Il faudra donc se montrer patient avec d’espérer voir xCloud débarquer sur la Nintendo Switch. Android semble la grande priorité de Microsoft. À l’E3, les démos tournaient sur des Galaxy S10, Samsung étant partenaire de l’américain sur ce sujet.