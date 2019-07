Grâce à la plateforme Your Phone, les ordinateurs sous Windows 10 peuvent désormais afficher les notifications de vos smartphones Android. La fonctionnalité est en cours de déploiement.

L’application Your Phone de Microsoft — « Votre Assistant Mobile » dans sa version française — est bien pratique puisqu’elle permet, entre autres, de synchroniser les messages et les photos de votre smartphone Android avec votre PC sous Windows. La synchronisation via la 4G est d’ailleurs possible.

Désormais, comme l’indique Windows Insider, l’application se met à jour et permet désormais d’accéder à vos notifications Android directement depuis Windows 10. L’option était jusqu’ici en test.

Pour en profiter, il suffit d’avoir le logiciel Votre téléphone installé sur votre ordinateur et l’application Votre Assistant Mobile installée sur votre smartphone. Suivez ensuite les instructions pour appairer les deux appareils.

Le service vous permet ainsi de consulter, mais aussi de gérer les notifications de votre smartphone depuis votre ordinateur. Il n’y a pas de restrictions au niveau des applications compatibles a priori.

Windows 10 1803; Your Phone >=1.19052.657.0; We are at about 50% roll-out at present, should be complete in a week.

— Vishnu Nath 📱💻📲⌨️ (@VishnuNath) July 2, 2019